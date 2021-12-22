نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو رأيت ابنك أو ابنتك تجلس هكذا فـامنعها فـورًا قبل أن تنـــدم…. أحمي أطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالأطفال ضروري جدا و قد تردد صدى هذا العنوان بكثرة على مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما دفع الكثيرين يقبلون على محركات البحث من أجل البحث عن صحة هذا الموضوع ومعرفة أدق التفاصيل الخاصة بذلك، وهذا ما دفعنا اليوم للحديث، لذا قررنا أن نوضح لكم الأبعاد الكاملة عن الطريقة الخاطئة لجلوس الأطفال بهذه الكيفية.

عادات الأطفال

لقد نوه العيد من الأطباء على ضرورة الانتباه إلى الأبناء ومحاولة نعم بكافة الطرق من اتخاذ تلك الوضعية أثناء الجلوس، وذلك لمت تنطوي عليها من مخاطر وأضرار بليغة وتشير إلى أمور ليست محببة، كما أيضا أشارت الجهات الطبية المختصة بضرورة وقف الطفل عن هذه الطريقة الغير سليمة في الجلوس.

أحمي طفلك



لقد أكد تشالونير على ضرورة إيقاف الطلبة بشكل فوري اذا لاحظته يتبع تلك الجلسة، وذلك لأنها ترتب العديد من الآثار الجانبية وابرزها:-

أن هذا الطريقة في الجلوس تؤثر بشكل سلبي على العمود الفقري وتعيق نموه بشكل طبيعي.

كما أنها تؤثر على الشكل العام للركبتين، وكذلك العظام.

تحدث خل داخل جسم الطفل، وتجعله غير متزن في حركة سيره.

كما أنها تصيب مفصل القدمين بالعديد من الأمراض.

لن يتمكن الطفل في حالة اعتياده على تلك الجلسة من ممارسة الرياضة في الأيام القادمة.

أمراض الأطفال

انتشرت أخبار صحيه مؤخرا تحذر من هذه الجلسة لما تترتب عليه من مشاكل كبيره للأطفال فيجب الحذر حتى لا يتعود الأطفال علي الجلوس بهذه الطريقة و التى تؤثر بالسلب علي عظامهم و علي عمودهم الفقري و تعيق النمو كما ذكرنا فالاهتمام بأطفالنا يعتبر أهم شيء لجميع الآباء و الأمهات نتمنى أن يتمتع جميع الطفال بتمام الصحة و العافية.

توجد العديد من المشاكل الصحية التي تنتج عن تلك الجلسة، لذا يجب أن ينتبه الآباء والأمهات من هذا الأمر حرصا على صحة، وسلامة أبنائهم، كما قدم الأطباء عدة نصائح بشأن جلوس الأطفال، وأبرزها