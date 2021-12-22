ازاي تسحب فلوس من ماكينه Atm بدون بطاقة وخطوات بسيطة و سهلة جدا

ماكينة ATM أصبحت ذات انظمه مطورة و سوف نعرض عليكم طريقة سحب الفلوس بدون بطاقة بخطوات سهلة جدا حيث تكون المحفظة الإلكترونية هي أفضل وسيلة يمكن من خلالها أن تدير الحركة المالية وتعتبر هذه الوسيلة هي انسب وسيلة للدفع وتكون هي أكثر العمليات أمانا ويتم انجازها بطريقة سهلة وبسيطة ولكن نجد في الفترة الأخيرة هو بدا النافي التساؤلات عن كيفية السحب من المكينة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال

طريقة سحب الفلوس

تكون طريقة سحب المكينة أسهل ما يكون فكل ما عليك أتباع الخطوات التالية للحصول على الأموال اللازمة .

الذهاب إلى أقرب مكينة Atm.

يسجل العميل في المحفظة الرقمية بالدخول.

يختار السحب النقدي.

يكتب العميل الرقم الذي يريد أن يسحبه من المحفظة الإلكترونية.

يكتب كلمة السر الخاص بالمحفظة الإلكترونية الخاصة بي.

يقوم النظام بإظهار رمزالإمان.

ثم يقوم العميل باختيار خدمات نقدية بدون بطلقة.

يضغط يعد ذلك على خدمات المحفظة الإلكترونية.

الخطوة التالية هو أن يقوم باختيار كلمة سحب نقدي.

وفيما بعد يحتاج إلى أن يكتب رقم الهاتف الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

ولا بد أن يقوم بكتابة الرقم السري الذي ارسل له من المحفظة الإلكترونية.

يكتب بعد ذلك المبلغ الذي يريد سحبه من المحفظة.

أيداع الأموال

سنوضح لك كيفية إيداع الأموال بدون بطاقة في خطوات بسيطة للغاية ، ومن بينها المحافظ الإلكترونية هي أفضل طريقة لإدارة الاتجاهات المالية. فيما يتعلق بكيفية إيداع الأموال من الجهاز ، سنشرح لك فى هذه المقالة بالطرق التالية التي توضح عملية الإيداع

يمكن أن نقوم بسحب الأموال التي نريدها بدون أي بطاقة وذلك وفقا للخطوات التالية