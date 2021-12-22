نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية.. تنظيف طاسة القلي من الدهون من غير فرك ولا مجهود ومكوناتها بسيطة في المقال التالي
تتراكم الدهون على الطاسات يكون بسبب القلي وهذا بسبب وضعها على النار وبها زيت لوقت طويل، وتعاني سيدات كثيرات من هذه المشكلة حيث يتطلب منهن مجهود كبير في إزالة هذه الدهون لهذا تتركها كما هي مما يجعل الوضع يزداد سوءاً، ومن خلال مقالتنا سنشرح لكم طريقة سهلة لتنظيف الطاسة وإعادتها كما الجديدة بدون فرك ولا تعب.
طريقة تنظيف طاسة القلي من الدهون بمكونات بسيطة
لتنظيف الطاسة من الدهون الصعبة أكثر من طريقة، وسنشرح كل طريقة على حدى:
تنظيف الطاسة باستخدام ملح الليمون والكركديه
- في إناء متوسط الحجم نقوم بوضع مقدار من ملح الليمون، مع مقدار آخر من الكركديه ثم نعصر ليمونة عليهم.
- ضعي هذه المكونات على النار حتى تصبح ساخنة ومن ثم نرفعها من على النار.
- بعد ذلك نضع هذا الخليط على الطاسة التي تريدي تنظيفها لحوالي نصف ساعة تقريباً ثم اغسليها بالماء وبعد ذلك اغسليها بواسطة الليفة الخشنة لإزالة أي بقايا متعلقة فيها.
- في حالة تنظيف طاسة من الألومنيوم ضعي هذا الخليط عليها وافركيها أكثر من مرة بليفة خشنة ستصبح نظيفة كما كانت.
بإستخدام الملح وبيكربونات الصوديوم
- نقوم بمزج ملعقة ملح طعام مع ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم ونمزجهم.
- ثم نضع نصف كوب من الخل الأبيض إلى المكونات ونضعهم على النار ليصبح الخليط على أعلى درجة غليان.
- ومن ثم نأتي بالطاسة ونضع عليها الخليط ونتركها عشر دقائق ثم نغسلها وستلاحظين الفرق.
باستخدام الكاتشب
- اجلبي الطاسة المتراكم عليها الدهون وضعي عليها كمية كاتشب كبيرة وضعي الطاسة حوالي ثلاثون دقيقة.
- بعد الوقت المحدد اغسلي الطاسة جيدا باستخدام الماء ثم استخدمي ليفة المواعين في تنظيف الطاسة من بقية الدهون.
- الطماطم لها فاعلية في تنظيف الدهون، لهذا فإن الكاتشب طريقة رائعة للتخلص من أي دهون.
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