شوف عرض الموسم على جوال آيفون 11 مع أبل AirPods بأرخص سعر على الإطلاق

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عمر شويل - جدة عرض الموسم على جوال آيفون 11 مع أبل AirPods بأرخص سعر على الإطلاق، أتينا لكم اليوم بمقارنة واضحة حول أسعار هاتف iphone 11 وأبل AirPods في جميع المتاجر، فمن المعروف أن سعر الجوال سوف ينخفض مع انطلاق موسم التخفيضات على الهواتف الذكية، كما أن إصدار أبل للعديد من النسخ الأخرى الأكثر تطوراً أثر تأثيراً مباشراً في دخول آيفون 11 ضمن كثير من عروض التخفيض على الجوالات. لذا نقدم لكم اليوم مقارنة بين أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة، كما نكشف لكم عن أعلى خصم على سعر آيفون 11 وأبل AirPods المميزة.

عرض الموسم على جوال آيفون 11

تشارك كل من متجر أمازون السعودية ومكتبة جرير في توفير أعلى خصم على iphone 11 بالممكلة، حيث بلغ سعر الهاتف في تخفيضات مكتبة جرير حتى نفاذ الكمية بسعر 2599 ريال، وهو نفس سعر آيفون 11 في عروض أمازون المستمرة حتى نهاية ديسمبر، التوصيل مجاني لكلا المتجرين ولكل التوصيل يتم خلال 3 أيام إذا قمت بطلب الهاتف من خلال مكتبة جرير، أما إذا قمت بالطلب من خلال أمازون فالتوصيل سيكون خلال 12 يوم.

أما بالنسبة لبقية المتاجر التي توفر الهاتف، فقد بلغ سعره في كارفور ماركت 2949 ريال والتوصيل خلال يومين، أما في متجر هناك فقد توفر الهاتف بسعر 3189 ريال والتوصيل خلال أسبوع. توفر أبل آيفون 11 أيضاً في نون السعودية بسعر 2838 ريال والتوصيل مجاني، بينما بلغ سعره في عروض اكسترا الكبرى المستمرة حتى نفاذ الكمية 2799 ريال والتوصيل مجاني خلال 3 أيام عمل. أما في متجر مشترياتي واكسيوم تيليكوم فقد توفر الهاتف بسعر 3623 ريال و3285 ريال على التوالي.

تخفيضات أسعار أبل AirPods

أعلى خصم على سماعات أبل المميزة بمناسبة تخفيضات نهاية العام توفر في فيرجن ميجا ستور، حيث بلغ سعرها Apple AirPods 599 ريال والتوصيل مجاني خلال يومين عمل من طلب المنتج، بينما بلغ سعرها في عروض مكتبة جرير 849 ريال والتوصيل في فترة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام حسب موقعك. وفي كارفور بلغ سعر أبل AirPods الآن 639 ريال والتوصيل خلال يومين عمل على الأكثر، بينما وصل سعرها في عروض نون السعودية إلى 679 ريال والتوصيل مجاناً.