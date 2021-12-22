- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر ديسمبر خصومات تصل ل 60% ولفترة محدودة ألحق اعرض في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية فإن الشركة مستمرة في القيام بعمل الخصومات القوية والكبيرة، حيث أن شركة اكسترا حريصة لكي تقوم بتقديم الخصومات والعروض الرائعة والمذهلة باستمرار، كما أنها تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تختص في مجال البيع للإلكترونيات عن طريق التجزئة والأجهزة المنزلية، حيث يكون متوافر لدى شركة اكسترا حوالي أربعة وأربعون فرع في المملكة واثنان فرع في عمان والبحرين.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا أو الشركة المتحدة تكون من الشركات التي تختص في الإلكترونيات، كما أن الشركة يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية التي تختص في مجال بيع الأجهزة والأجهزة المنزلية، حيث أن شركة اكسترا تم تأسيسها في عام 2003.
كما أنها تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل السوق المالي في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر ديسمبر عام 2018، والشركة تختص لبيع الكثير من المنتجات منها، هواتف المحمول والكاميرات والأدوات التي تخص عناية الشخص مع عدة مستحضرات أخرى.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر الهاتف من النوع آبل آيفون 13 باللون الأزرق سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام يكون 3799 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا المكنسة اللاسلكية من النوع فيليبس سبيد برو 2 * 1 مقدار 25.2 فولط باللون الأحمر يكون بسعر 1449 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا كمبيوتر المحمول من النوع آيسر أسبير 5 كور أي 7 حجم 14 بوصة 12 جي رام باللون الفضي يكون بسعر 4499 ريال سعودي.
- المكيف الشباك من النوع جنرال 24200 وحدة يكون بارد بسعر 2599 بدلًا من 3119 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع كلاس برو حجم 20.9 قدم لينير كمبروسر باللون الفضي تكون 4799 بدلًا من 7199 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة من النوع نيسبريسو فيرتو بلس وكذلك تعمل على صنع رغوة اللبن سعرها يكون 699 بدلًا من 1779 ريال سعودي.
- مبرد المياه من النوع اس كي ماجيك باللون الذهبي البارد والحار يكون بسعر 999 بدلًا من 1359 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا شهر ديسمبر خصومات تصل ل 60% ولفترة محدودة ألحق اعرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.