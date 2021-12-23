شوف لولو ماركت عروض الالكترونيات lulumarket تخفيضات الشتوية

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عمر شويل - جدة لولو ماركت عروض الالكترونيات lulumarket الأقوي في المملكة، والتخفيضات الشتوية التجمعات العائلية لاتكتمل إلا بمشاهدة التلفاز معا لمتابعة، أحد الأفلام أو المسرحيات الكوميديا، أو المبارايات، لحظات دافئة تخلد في الذاكرة، وكلما كانت الشاشة أكبر حجم، وذو جودة عالية كلما كانت المشاهدة أكثر إمتاعاً، بجانب أيضا كل فرد في الأسرة له ميول خاصة، الأطفال يفضلون مشاهدة الكرتون، والسيدات قنوات الطبخ والمسلسلات، والرجال المبارايات والأخبار والألعاب، لإرضاء جميع الأفراد تحرص كل عائلة على إمتلاك أكثر من جهاز في المنزل، وفي هذا الإطار تقدم أسواق لولو ماركت عروض مذهلة على الشاشات والإلكترونيات إليكم التفاصيل.

لولو ماركت عروض الالكترونيات lulumarket

الليالي الشتوية الدافئة أجمل مافيها الجلوس أمام التلفاز مع مشروبك الساخن، وشخصك المفضل، يقل الخروج والتنقل بسبب طبيعية الطقس القاسية، ولتكتمل الأجواء أحصل على شاشة ال جي عالية الوضوح من LULUMARKET قياس 55 بوصة وتمتع بالعرض ب 2849 ريال.

عروض شاشة SONY ذو الألوان المذهلة والرؤية عالية الوضوح، والجودة والصوت النقي قياس 55 بوصة ب 3،699 ريال، و ال 65 بوصة ب 3،999 ريال.

عروض الشاشات لولو ماركت السعودية

شاشة تي سي ال من النوعيات الموفرة، جودتها ممتازة وأسعارها مثالية مقارنة بالمنافسين، قياس 55 بوصة منها بسعر 1،999 ريال، و 65 بوصة كذلك سكاي وورث ونيكاي شاشات اندرويد بتقنية متطورة الترا اتش دي قياس ال 55 بوصة ب 1،899 ريال، وال 40 بوصة ب 949 ريال فقط.

لولو ماركت عروض الجوالات

جوالات سامسونج ذو الشعبية الكبيرة تأتي في مقدمة عروض لولو ماركت النوت وسلسة اي، حتى الجوال القابل للطي متاح في قسم الجوالات النوت 20 الترا المميز ذو الأداء المبهر والمواصفات العالية سعة 256 جيحا بايت بسعر 3،499 ريال، جالكسي اي 22 يملك شاشة ضخمة قياس 6،6 بوصة، 5G وكاميرا رباعية مذهلة ب 775 ريال.

جالكسي اي 32 يأتي بشاشة كبيرة 6،7 بوصة،يعمل بنظام تشعيل اندرويد 10، سعة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت وكاميرا رباعية قوية ونقية، ب 1،099 ريال، أما زد فولد الخارق ذو الإمكانيات الجبارة قابل للطي، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، 12 جيجا رام، ب 6،799 ريال.