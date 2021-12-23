تتبول أثناء الاستحمام هناك أسباب طبية كثيرة تلزمك ترك هذه العادة توقف عنه فورا

قد يدور جدلا حول أن التبول أثناء الاستحمام أمرا خطأ أم لا، ولأن هذا أمرا يفعله الكثير من الأشخاص فلابد من رأى حاسم لهذا الجدل فالجدير بالذكر ما أشارت به طبيبة المسالك البولية الامريكية عن هذا الموضوع؛ فقالت أن هذه العادة من الممكن أن تؤثر على لياقة المثانة والحوض، فقالت إذا تم الدخول إلي الحمام مع فتح الصنور أو الدش ثم حدث التبول فقد يتم ارتباطه في الدماغ بين صوت المياه والتبول فمن المتوقع أن هذا الأمر قد يسبب مشاكل في المثانة؛ فمن الممكن أن يتم تسرب البول عند سماع صوت الماء.

ما يسببه التبول أثناء الاستحمام

يؤدي الارتباط ما بين الاستحمام والتبول إلى الحاجة للتبول عند سماع صوت المياه، وهذا بسبب الضوضاء التي يصدرها الشخص أثناء التبول ما ينتج بسببه ارتباك نفسي للفعل، وهناك اقتراح أخر أن سماع صوت المياه يعطي إشارة للدماغ بالتواصل مع العضلة العاصرة وهذه العضلة هي العضلة المسؤولة عن تدفق البول عبر مجري البول ليجعله مفتوحا.

قد يسبب التبول أثناء الاستحمام

قد يسبب التبول أثناء الاستحمام مشاكل صحية منها مرض سلس البول وهو خروج البول بشكل لا إرادي، وهناك أنواع كثيرة من سلس البول منها سلس البول الإلحاحي وهو عبارة عن تسرب البول بسبب رغبة ملحة ومفاجئة للتبول، وهذا قد يصيب الكثير من النساء بعد سن العشرين بدرجة معينة من هذا النوع.

كما أن الولادة أيضا عامل أخر في هذا الموضوع وفي الغالب من الأمر الطبيعي أن تكون هناك بضعة ثواني بين الحاجة للتبول وبين نزول البول؛ فقد يكون نزول البول بسبب الوضع المفاجئ للتبول أو بسبب سماع لصوت المياه لأن حوض المرأة ليس مصمم للتبول أثناء الوقوف على عكس الرجال، فإن الرجال لديهم مثانة قد تساعد في التبول أثناء الوقوف بشكل جيد، أما السيدات ليس عليهم التبول أثناء الوقوف حيث أن المثانة لم يتم إفراغ البول منها بشكل كامل.