طريقة عمل صابونة لبان الذكر المعجزة وإزالة البقع الداكنة والحبوب تبييض الوجه من أول استخدام

يبحث كثير من الفتيات والسيدات عن الوصفات التي يمكن تساعدهم على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة الموجودة في الوجه ولذلك وجدنا لكم الاختراع السحري وهو صابونة لبان الذكر وسوف نشرح خطوات عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل صابونة لبان الذكر

نجد أن لصابونة لبان الذكر فوائد عديدة وكثيرة جدا وذلك لأنها تتكون من لبان الذكر المعروف بمدى فوائده الكثيرة للجسم والبشرة فهو يعمل على تفتيح البشرة وتبيضيها وتكثيف الشعر وتطويله وتضييق فتحت المهبل وخاصة بعد حالات الولادة الطبيعية لذلك سوف نتعرف على مكونات صابون لبان الذكر من خلال المكونات التالية

تحتاج إلى إضافة حوالى كوب ماء.

بالإضافة إلى عدة قطع من لبان ذكر.

ولا بد من إضافة كوب ألا ربع ماء ورد.

وحوالي ملعقة كريم مرطب تقوم باستخدامه في المنزل.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة نشا.

خطوات تحضير الصابونة

يمكن أن نقوم بتحضير الصابونة وفقا للمكونات السابقة عن طريق الخطوات التالية