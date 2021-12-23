نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابونة لبان الذكر المعجزة وإزالة البقع الداكنة والحبوب تبييض الوجه من أول استخدام في المقال التالي
يبحث كثير من الفتيات والسيدات عن الوصفات التي يمكن تساعدهم على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة الموجودة في الوجه ولذلك وجدنا لكم الاختراع السحري وهو صابونة لبان الذكر وسوف نشرح خطوات عملها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل صابونة لبان الذكر
نجد أن لصابونة لبان الذكر فوائد عديدة وكثيرة جدا وذلك لأنها تتكون من لبان الذكر المعروف بمدى فوائده الكثيرة للجسم والبشرة فهو يعمل على تفتيح البشرة وتبيضيها وتكثيف الشعر وتطويله وتضييق فتحت المهبل وخاصة بعد حالات الولادة الطبيعية لذلك سوف نتعرف على مكونات صابون لبان الذكر من خلال المكونات التالية
- تحتاج إلى إضافة حوالى كوب ماء.
- بالإضافة إلى عدة قطع من لبان ذكر.
- ولا بد من إضافة كوب ألا ربع ماء ورد.
- وحوالي ملعقة كريم مرطب تقوم باستخدامه في المنزل.
- بالإضافة إلى ملعقة كبيرة نشا.
خطوات تحضير الصابونة
يمكن أن نقوم بتحضير الصابونة وفقا للمكونات السابقة عن طريق الخطوات التالية
- في البداية نحتاج أن نحضر كوب الماء ونقوم بوضع به حبات لبان الذكر لمدة يوم كامل.
- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به ماء الورد.
- نقوم بتصفية لبان الذكر ووضعه على ماء الورد على النار.
- نقوم بتقليب الخليط جيدا حتى يذوب اللبان .
- نضع بعد ذلك النشا والكريم المرطب ونستمر في التقليب.
- ويمكن ان نضع الجلسرين عليهم حتى ينعم البشرة مع استمرار التقليب.
- بعد أن يتماسك الخليط نضع الخليط في علب أو قوالب بلاستيكية وتركه حتى يبرد تماما ونضعه في الثلاجة.
- بعد عدة ساعات نجد أن الصابونة أصبحت متماسكة نخرجها ونستخدمها بشكل يومي كل صباح نغسل بها وجهنا لنضارة البشرة وتفتيحها.
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