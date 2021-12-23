“احذر من غسل اللحم بالماء ” تعرف على السر وراء هذا التحذير لعدة أضرار تعرف عليها

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عمر شويل - جدة احذر من غسل اللحم بالماء يعد هذا تحذيراً هاماً، ذلا تعرف على السر وراء هذا التحذير لعدة أضرار تعرف عليها من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني، حيث يوجد الكثير من المعتقدات لدي النساء وربات البيوت بأن غسيل اللحم يدل علي نظافته، ولكن يجب أن تحذر من غسل اللحم بالماء لأن ذلك خطأ شائع جداً، وعلينا أن نلفت نظر الجميع لهذا الموضوع وأن نحذر من ذلك، لأن ربات البيوت يظنون أنة من الجيد غسل اللحوم بالماء مثل الخضار والفواكه حيث يشدد الأطباء علي غسلهم جيداً ولكن ينفي الأطباء غسيل اللحوم والمأكولات البحرية.

هل يجب غسل اللحم قبل تسويته؟

لقد صرحت الإدارة الأمريكية للدواء والغذاء بالحذرمن غسل اللحوم بالماء قبل تسويتها لأن الكثير من ربات البيوت والكثير من الطهاة في العالم يقومون بذلك وهذا من الأخطاء الشائعة جداً، وذلك بهدف التخلص من الكتيريا التي توجد في اللحوم.

ولكن هذا الخطأ يسبب لإنتقال البكتيريا إلي الماء وعند التخلص من الماء في حوض الغسيل تنتقل البكتيريا إليه، وبالتالي عند وضع الأطباق والأواني في الحوض تنتقل إليها البكتيريا ولا يمكننا التخلص من تلك البكتيريا بالماء فقط بل يجب التخلص منها بتعريضها للحرارة وأن لا تقل الحرارة عن 70 درجة مئوية.

الحذر من غسل اللحوم بالماء

الكثير من اللحوم النيئة والمأكولات البحرية تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا والعطيفة، والتي قد تسبب التسمم الغذائي إذا تم طهيها بشكل غير صحيح، وإذا قمت بغسل اللحم قبل الطهي ، فهناك خطر نقل هذه البكتيريا إلى المطبخ، لذلك يجب أن تحذر من غسل اللحم بالماء.

وإذا كنت تريد التأكد من الإزالة الكاملة للبكتيريا الموجودة في اللحوم ، فمن الأفضل استخدام مقياس حرارة الطعام، وإطبخ اللحم عند درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية، ومن المهم أيضًا عدم غسل اللحم قبل التجميد، لأن الماء والظلام هما مكانان مفضلان لتكاثر البكتيريا ويجب علينا توعية جميع ربات البيوت والطهاة للأخذ في الاعتبار أن غسل اللحوم بالماء من أسوأ الأسباب لتكاثر البكتيريا، لذا احذر من غسل اللحم بالماء.