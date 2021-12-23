نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريد ان تكسب الكثير من المال . عادة تجذب المال بطريقة لا تتوقعها مذكورة في القرآن الكريم جربها وراقب كيف ستتغير حياتك في المقال التالي
عندما نرى اسم الموضوع يتجه الجميع إلى الشغف إلى قراءته لمعرفة ما وهي الطرق التي تؤدي إلى زيادة الأموال فالطرق معروفة قد حثنا الرسول والقرآن عليها منذ بداية العهد الإسلامي وهيا بنا نتعرف على أهم تلك الطرق من خلال هذا المقال.
الاستغفار
نعيش جميعا في دوامة الحياة وكسب قوت اليوم ومع حدوث الأزمات المالية وارتفاع الأسعار فأصبح الإنسان في تضجر وسخط دائم ولكن استطعنا أن نجد له بعض الطرق التي لها مثيل السحر وستجلب له الأموال بطريقة دائمة هذه الطرق هي..
- الاستغفار: حثنا القرآن على الاستغفار لجلب الرزق وذلك لما ورد في آياته من قوله تعالى” استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنيين“حيث نجد في هذه الآية الكريمة بأن بدايتها أمر استغفار للوصول إلى الرزق حيث حثنا الله فيها على ملازمة الاستغفار وأنه يرسل إلينا الأنوال الطائلة.
- الاستغفار و المواظبة عليه فيه خير كثير للمسلم فقد ذكر الله عز و جل في كتابه الحكيم الكثير من الآيات التي توضح فوائد الاستغفار منها فوائد في الحياة الدنيا و أيضا في الحياة الأخرة
- اجعل الاستغفار دوري في حياتك اليومية وهناك طريقة هي أن تبدأ بالاستغفار 10 مرات قبل أي فعل تقوم به ثم زد كما تشاء حتى تعود نفسك علي ذكر الله بشكل دائم
الصدقة
- أن الصدقة هي الطريق الثاني لجلب الرزق من حيث لا تعلم حيث ما ورد في الحديث الشريف عن الرسول “صلى الله عليه وسلم قال: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء” حيث تعتبر الزكاة تجارة مع الله ورسوله وأن أموالنا تزيد من خلالها، لذلك لا داعي من الخوف أن الصدقات تقلل الأموال.
كسب المال
بعد أن تعرفنا على طرق زيادة الأموال نتناول بعض النصائح لتزويد هذه الأموال وهي.
- عدم التبذير والصرف هنا وهناك دون أقتصاد حيث أنه كل شهر لا بد من وضع خطة من أجل الحفاظ على الأموال.
- شراء المنتجات ذات الأسعار المتوسطة.
- الحد من شراء المنتجات التي لا أريدها.
- العمل في شغل مناسب للحياة اليومية.
- العمل في أكثر من وظيفة.
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