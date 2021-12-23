نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم السعودية واستمتع بخصومات وهداية كتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية فهي تلبي كافة متطلبات العميل وذلك من خلال تقديمها لعروض وتخفيضات على مدار العام على مختلف منتجاتها سواء كانت غذائية أو غير غذائية، فتعمل العثيم على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع لذلك فكل ما تحتاجون إليه ستجدون لدى فروع العثيم وتتبعوا معنا في مقالنا التالي خصومات العثيم في السعودية في نهاية العام.

خصومات العثيم في السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها عروض وخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشورة، مع أولكر لبنة وكذلك لامب وستون بطاطس شرائح Lambweston بالإضافة إلى البقرات الثلاث جبن فيتا قليلة الملح، ويحتوي العرض أيضًا على كوبوليفا زيتون كالاماتا وايضا كوبوليفا زيتون شرائح أسود وأخضر، بالإضافة إلى تانج شراب برتقال Tang Drink مع أوريو بسكويت مني فانيليا Oreo Mini Bsecit.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” الخبر كورن فليكس بوبن فليك Corn Flakes Poppins، ويحتوي العرض أيضًا على كلًا من أمريكانا بسكويت كوكيز ازرق Americana Butter Cookies مع سكيتلز حلوى فواكه Skittles Fruits Cardies بالإضافة إلى ليز شيبس جبن فرنسي Lays French Cheese Potato Chips بالإضافة إلى دوريتوس شيبس فلفل Doritos Sweet and Chili Pepper ويحتوي العرض أيضًا على كيك يمامة غندور بالإضافة إلى بك ون ويفر شوكولاتة Pik-One مع عافية زيت ذرة مع العربي زيت للقلي، بالإضافة إلى شمس زيت دوار الشمس.

عروض أسواق العثيم في السعودية

عروض أسواق العثيم

توفر العثيم الكثير من التخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” مازولا زيت ذرة Mazola Corn Oil مع نخلتين زيت نباتي بالإضافة إلى نور زيت دوار الشمس Noor Sunflower Oil كما يحتوي على حياة زيت للقلي والطبخ يشمل العرض على أنواع مختلفة من الجبن مثل جبن بريزيدن جبن كاسات كريم وجبن شيدر President Cheese Cream مع أبو زهرة زيت بالإضافة إلى كوكا كولا مشروب غازي Coca Cola Drink.

يشمل العرض أيضًا على كيت كات أصابع ويفر شوكو KitKat Wafer Choco مع ماكنتوش شوكولاتة كوالتي ستريت بالإضافة إلى حليب نيدو، ومن أبرز المنتجات المتوفرة لدى العثيم أيضًا كلًا من شوكولاتة رافايللو روشيه 150 جرام بالإضافة إلى شوكولاتة فيريرو كوليكشم (269 جرام)، ويحتوي العرض على شوكولاتة فيريرو روسيخ 300 جرام.