شوف عروض أسواق العثيم لنهاية العام وخصومات على كل المنتجات

أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض وتخفيضات لا مثيل لها، حيث تصل الخصومات لأكثر من 50٪ بالإضافة إلى هدايا مجاناً وسحب على هدايا قيمة من أجل إسعاد العملاء المتواجدين داخل المملكة العربيه السعوديه ومن أجل إرضاء العميل يوجد لأسواق العثيم العديد من الفروع لتسهيل على العملاء الحصول على المنتجات والسلع الضرورية والعروض التي لا تقاوم في أسرع وقت وبسهولة.

عروض أسواق العثيم على المنتجات والسلع الضرورية:

يشمل العرض الأسبوعي لأسواق العثيم جميع السلع الغذائية التي منها قسم اللحوم والدواجن والالبان والجبن التي تتميز أيضا بجودتها العالية والممتازة ومضمونة100٪ والمنتجات الضرورية والأجهزة المنزلية والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالبشرة بالإضافة الي وهدايا مجاناً وفي الأسطر التالية سوف نعرض كافة العروض والخصومات المتواجده داخل أسواق العثيم بالسعودية.

عروض أسواق العثيم لنهاية العام:

يتواجد داخل العرض بأسواق العثيم الأتي دجاج مجمد ساديا، وافخاد دجاج رفيعة ساديا، دجاج بروستد زينغس فيلية، وبرجر بقري ساديا، كاتشب طماطم فيكتو، وباكنج بودر رياض فود علي، وكاستر زدني بودرة، دجاج طازج اليوم، وبيبسي بلاستيك، بيبسي علب، وتمر مفتل ملكي، وتمر خلاص القصيم، ولحم عجل بلدي بدون عظم، لحم عجل بلدي بالعظم، لحم تيس بلدي بالعظم، وغيرهم من المنتجات والسلع الضرورية.

عروض أسواق العثيم على اللحوم :

لحم عجل بلدي بدون عظم طازجة وعالية الجودة لعمل أشهى الطواجن اللذيذة، السعر للكيلو داخل العرض 42.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم طازجة لعمل المشاوي بكل أنواعها، السعر للكيلو داخل العرض 33.95 ريال سعودي.

لحم تيس بلدي بالعظم السعر للكيلو داخل العرض 54.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم عالي الجودة والمذاق لعمل البرياني والكبسة بلحم عالي المذاق، السعر للكيلو داخل العرض 46.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان والجبن:

جبن إسكندراني إسطنبولي ذات مذاق رائع وشهية للغاية لعمل ألذ فطور، السعر للكيلو داخل العرض 13.50 ريال سعودي.

عرض التوفير بادر بالحصول علية الأن متوفر في كل الفروع، جبن رومي مصري تشيزا لاند السعر للكيلو داخل العرض 33.95 ريال سعودي.

جبن أنكور فيتا السعر داخل العرض للكيلو 9.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المخللات والمقبلات: