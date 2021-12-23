نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الأسبوعية لأسواق العثيم للجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم عروض الأسبوع السابع على التوالي والتي ستستمر حتي نفاذ الكميات المتوفرة داخل العروض أو حتي تاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري حيث تقدم الأسواق عروض هذا الأسبوع تحت شعار عروض نهاية العام من الأخر يابلاش حيث تحمل العروض الكثير من مفاجاءت الخصومات الكبري كما تستمر أسواق العثيم في تقديم مسابقة الذكري السنوية لتأسيسها مع وجود الكثير من الهداية الكبري التي تقدمها وفي تلك المقالة سوف نطلعكم على أحدث عروض العثيم المقدمة منها على الجوالات والإلكترونيات وجميع المستلزمات المنزلية فتابعوا معنا.

العروض الأسبوعية لأسواق العثيم للجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل

يتوفر في أحدث العروض التي تقدمها العثيم في كل الفروع التابعة لها العديد من أنواع الجوالات المختلفة إلى جانب عدد من أنواع شاشات التليفزيون وبعض الإلكترونيات الأخري إلي جانب المستلزمات المنزلية سواء أدوات أو أجهزة أو عروض بمناسبة الشتاء وغيرها.

أولاً: عروض الجوالات

يوجد جوالات من سامسونج وهي جوال سامسونج اي 03 اس وسامسونج اي 12 وسامسونج اي 22 وسامسونج اي72 حيث تبدأ الأسعار من 475 ريال سعودي وتصل إلي 1549 ريال سعودي.

أما عن جوالات تكنو فيتوفر تكنو ال اي 7 مساحة 182 جيجا وتكنو كي اي 5 حيث تقدم بأسعار مناسبة.

جوال شاومي 9 سي بسعر 445 ريال سعودي، واحصل على جوال لافا واي 40 بسعر 210 ريال سعودي كما يوجد جوال نوكيا 110 بسعر 115 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على باور بنك ماك 1200ملي أمبير بسعر 99 ريال سعودي ويوجد أيضاً سماعة أذن أوي بلوتوث شبابية وسماعة جولف بلوتوث مع باور بانك وكابل شحن.

ثانياً: عروض شاشات التليفزيون

تقدم العثيم أفضل أنواع شاشات التليفزيون المختلفة والتي تمتاز كل شاشة بإمكانيات عن الأخري

حيث يوجد شاشات امبيكس ال اي دي سمارت 42 و 32 و43 وشاشة امبيكس ال اي دي 43 وامبيكس سمارت 50 وغيرها من الأنواع الأخري كما يوجد مسرح منزلي جيباس ترولي وسماعة ميكروديجيت بلوتوث ورسيفر وافلت ديجيتال.

ثالثاً: عروض مستلزمات المنزل

توفر العثيم في عروض مستلزمات المنزل عدد كبير من جميع أدوات المطبخ كما تقدم لعشاق الرحلات كراسي وخيمة رحلات ومضخة سفاري إلكترونية وعدد من ألعاب الأطفال حيث تقدم الصبارة الراقصة وهي لعبة أحدثت منذ صدورها ضجة عالمية وهي متوفرة في أسواق العثيم بسعر 49.95 ريال سعودي وبمناسبة الشتاء يوجد دفاية كوولين كهربائي 4 شعلات ودفاية كليك أون 2 شمعة إلى جانب مجموعة متنوعة من بطانية ولحاف وعدد من الملابس الشتوية المتنوعة وغيرهما الكثير من المستلزمات الأخري.