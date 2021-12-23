نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات أرخص تخفيضات الالكترونيات من مكتبة جرير Jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات أرخص أسعار الإلكترونيات في كتالوج جرير الجديد، وتخفيضات على أسعار الجوالات وأجهزة هواوي ميت باد، وأجهزة ابل ايباد الذكية، كما تعرض مكتبة جرير Jarir Bookstore مجموعة من الخصومات والتخفيضات على السماعات اللاسلكية وبنوك الطاقة المتنقلة، وتعرض مكتبة جرير اكسسوارات الجوالات العديد من المنتجات متعددة المواصفات والمتفاوتة من حيث السعر بحيث تناسب احتياجات العملاء، وتسري عروض جرير حتى يوم 15 يناير 2021 المقبل، وتتنوع الأجهزة والإلكترونيات لتناسب جميع الأعمار، والتي تصلح لعدة أغراض ووظائف مختلفة، فقد أصبحت الأجهزة الذكية لا غنى عنها في مجال التعليم وللترفيه، ولذلك تهتم مكتبة جرير بعمل تسهيلات للدفع من خلال تسوق جرير أون لاين على موقع جرير الرسمي.

عروض جرير

تشمل عروض جرير أنواع مختارة من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، ويعرض كتالوج جرير الجديد السماعات اللاسلكية التي أصبحت تعتمد عليها أغلب أجهزة الهواتف الذكية المصممة بدون مدخل مخصص للسماعات، وهناك العديد من الأنواع التي تمنحك صوت ستيريو غاية في النقاء والوضوح، إلىى جانب ميكروفون عازل للضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات، وتتوفر السماعات بمواصفات مختلفة.

سماعات إيربودز لاسلكية من Skullcandy مقاومة للماء والعرق بسعر 109 ريال سعودي.

إيربودز سكال كاندي لاسلكية عازلة للضوضاء، مقاومة للماء والعرق، بطارية قوية بسعر 169 ريال سعودي.

سماعة Skullcandy لاسلكية بطارية تستمر 6 ساعات بسعر 135 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

تشمل خصومات جرير مجموعة من الجوالات الحديثة، والتي أثبتت مكانتها في عالم تكنولوجيا الاتصالات، ومنها أجهزة أوبو OPPO المميزة المدعومة بكاميرات من شركة سوني SONY، والمعروف عنها جودتها الممتازة من حيث إظهار أدق التفاصيل بالإضافة إلى درجة النقاء المذهلة، ويعد جوال رينو 5 و رينو 6 من أفضل الجوالات المصنفة ضمن الفئة المتوسطة، والتي تدعم بمواصفات ممتازة بالنسبة لمنافسيها.

جوال اوبو رينو 6 زد Oppo Reno6z الإصدار 8 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.

أوبو ايه 94 Oppo A النسخة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر حصري 1199 ريال سعودي.

ماك بوك جرير

تستخدم أجهزة ماك بوك على صعيد واسع عالميًا، وذلك لما تتمتع به من مزايا أجهزة اللابتوب بشكل مصغر، ولذلك بإمكانك حمل جهاز ماك بوك خاصتك لأي مكان وإكمال أعمالك بشكل أكثر سلاسة في أي مكان وأي وقت، إلى جانب أنها تتمتع بمواصفات عالية الجودة وتتميز بكونها أفضل أجهزة شركة آبل الاحترافية، وإليكم تفاصيل العروض، سعر جهاز ماك بوك برو MacBook Pro رام 16 جيجا، قرص صلب 512 جيجابايت، شاشة بقياس 14.2 إنش بسعر 9499 ريال سعودي، بينما سعر جهاز ماك بوك برو MacBook Pro رام 16 جيجا، قرص صلب 512 جيجابايت، شاشة بقياس 16.2 إنش بسعر 11799 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة من أقوى عروض كتالوج مكتبة جرير الجديد، والتي تتميز بجودتها الممتازة، تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد حول عروض السعودية اليومية والاسبوعية، وأقوى الخصومات ونخفيضات نهاية العام بجميع متاجر السعودية الالكترونية.

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