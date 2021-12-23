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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات نهاية العام تصل ل 70% مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يعد من إحدى الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن السوق قد استطاع أن يوفر العروض القوية والكبيرة، وكذلك الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية، فإن السوق قد قام بتوفير العديد من المستحضرات والمستلزمات التي يتطلبها العديد من المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ويحتاجونها باستمرار، ومن هذه المنتجات المتواجدة بالهايبر، مستلزمات العناية بالشخص مع الكثير من المستحضرات الثانية وكذلك تواجد عدة مستلزمات ثانية.
عروض العثيم الأسبوعية خصم 60 % ولمدة 5 أيام ألحق التخفيضات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تعتبر من الشركات المساهمة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية في معظم الأماكن لكافة المواطنين، كما أن الشركة متواجدة في المرتبة الثانية، وكذلك فإن شركة العثيم تعد من أقوى وأكبر السلاسل المتواجدة التي تكون متواجدة بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد هايبر بنده بالمرتبة حيث أن هذه الشركة قد صنفت من قبل مجلة فوربس المتواجدة في أمريكا عام 2016 بأن شركة العثيم يتم تواجدها في المرتبة رقم مائة وتسعة من أقوى وأكبر القوائم في كل أنحاء العالم.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على 10 * 800 جرام من الدجاج نوعه ساديا للكرتون الواحد يكون بسعر 98.95 ريال سعودي بدلًا من 136 ريال سعودي.
- خصومات العثيم الاثنين التونة من النوع تريفا الخفيف مقدار 170 جرام عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- 2.7 لتر من زيت نور دوار الشمس يكون بسعر 22.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- كيس من اللبن نيدو مقدار 2250 جرام يكون بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
عروض العثيم الاثنين
- خصومات العثيم 5 كيلو جرام من الصابون نوعه تايد المركز البودرة يكون بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية لحم التيس البلدي مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 54.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من قشدة المائدة من النوع بدر يكون بسعر 12.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من المكدوس يكون بسعر 19.50 ريال سعودي.
- المرتديلا الأمريكانا من النوع البقر مقدار كيلو جرام سعرها يكون 24.95 ريال سعودي.
- 125 جرام من التوت الأزرق يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
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