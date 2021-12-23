شوف عروض لولو هايبر أقوى الصفقات الضخمة لمده ثلاثة أيام على مختلف الأجهزة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تقدم أقوى التنزيلات والخصومات الجبارة على مختلف الأجهزة الهامة والرائعة. تتميز فروع ومتاجر لولو بتقديم كل ما هو مميز ورائع فدائما تقدم أحدث وأهم الأجهزة المختلفة التي يبحث عنها المتسوقون عنها في جميع أنحاء العالم. في هذا المقال نقدم لكم أحدث الفقات الضخمة التي تقدمها فروع ومتاجر LULU على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها الكثير بأسعار خيالية لمدة ثلاثة أيام لا تفوت العرض سارع بالذهاب قبل نفاذ العرض والكمية.

أقوى صفقات وعروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات هائلة

تقدم لولو لكل عملائها فرصة الحصول على خصوماتها الجبارة على الهواتف الذكية التي تقدمها لمدة ثلاثة أيام فقط في متاجرها.

لمحبي الهواتف ذو حجم صغير نقدم لكم هاتف سامسونج زد القابل للطي فهو من الجيل الخامس، كما يتميز بشاشة رائعة حجمها 6.7 بوصة. بالإضافة لكاميرتين خلفيتين دقتهم 12+12 ميجا بكسل، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. بينما يحتوي على مساحة داخلية كبيرة هي 256 جيجا بايت، عشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 3999 ريال سعودي فقط.

خصم 1650 ريال على جوال سامسونج نوت 20 الترا يصنف من الجيل الخامس، وشاشة حجم 6.9 بوصة. كما بها رامات حجمها 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بحجم 256 جيجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. أما في الخلف فهناك أربع كاميرات عالية الدقة وهم 12+12+12+108 ميجا بكسل، ومزود بأندرويد 10. بسعر 3499 ريال بدلاً من 5149 ريال سعودي.

صفقات لولو الضخمة وتخفيضاتها المذهلة على الأجهزة الإلكترونية

خصم 150 ريال على تابلت ماركة أيكون، بشاشة عرض 10.1 بوصة، ومزود بخاصية الواي فاي. بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

وفر 300 ريال على جهاز نوت بوك سيليرون، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10، بشاشة عرض حجم 13.3 بوصة. كما يحتوي على قرص تخزين مساحته 128 جيجا بايت اس اس دي، ورام 4 جيجا بايت. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers الجبارة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

خصم 20 ريال على طقم حفظ الطعام من التشيلو مكون من ثلاث قطع، بسعر 79 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.