- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر أقوى الصفقات الضخمة لمده ثلاثة أيام على مختلف الأجهزة لا تفوتها LULU في المقال التالي
عروض لولو هايبر تقدم أقوى التنزيلات والخصومات الجبارة على مختلف الأجهزة الهامة والرائعة. تتميز فروع ومتاجر لولو بتقديم كل ما هو مميز ورائع فدائما تقدم أحدث وأهم الأجهزة المختلفة التي يبحث عنها المتسوقون عنها في جميع أنحاء العالم. في هذا المقال نقدم لكم أحدث الفقات الضخمة التي تقدمها فروع ومتاجر LULU على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها الكثير بأسعار خيالية لمدة ثلاثة أيام لا تفوت العرض سارع بالذهاب قبل نفاذ العرض والكمية.
أقوى صفقات وعروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات هائلة
تقدم لولو لكل عملائها فرصة الحصول على خصوماتها الجبارة على الهواتف الذكية التي تقدمها لمدة ثلاثة أيام فقط في متاجرها.
- لمحبي الهواتف ذو حجم صغير نقدم لكم هاتف سامسونج زد القابل للطي فهو من الجيل الخامس، كما يتميز بشاشة رائعة حجمها 6.7 بوصة. بالإضافة لكاميرتين خلفيتين دقتهم 12+12 ميجا بكسل، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. بينما يحتوي على مساحة داخلية كبيرة هي 256 جيجا بايت، عشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 3999 ريال سعودي فقط.
- خصم 1650 ريال على جوال سامسونج نوت 20 الترا يصنف من الجيل الخامس، وشاشة حجم 6.9 بوصة. كما بها رامات حجمها 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بحجم 256 جيجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل. أما في الخلف فهناك أربع كاميرات عالية الدقة وهم 12+12+12+108 ميجا بكسل، ومزود بأندرويد 10. بسعر 3499 ريال بدلاً من 5149 ريال سعودي.
صفقات لولو الضخمة وتخفيضاتها المذهلة على الأجهزة الإلكترونية
- خصم 150 ريال على تابلت ماركة أيكون، بشاشة عرض 10.1 بوصة، ومزود بخاصية الواي فاي. بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.
- وفر 300 ريال على جهاز نوت بوك سيليرون، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 10، بشاشة عرض حجم 13.3 بوصة. كما يحتوي على قرص تخزين مساحته 128 جيجا بايت اس اس دي، ورام 4 جيجا بايت. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.
LULU Hyper Offers الجبارة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية
- خصم 20 ريال على طقم حفظ الطعام من التشيلو مكون من ثلاث قطع، بسعر 79 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.
- خصم 440 ريال على مقلاة هوائية من بلاك أند ديكر، بسعر 1.2 كيلو. بسعر 259 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
- برادز ماكينة خياطة، بسعر 499 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي، ووفر 50 ريال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر أقوى الصفقات الضخمة لمده ثلاثة أيام على مختلف الأجهزة لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.