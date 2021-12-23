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أعلن موقع اكسترا عن بروشور عروض اكسترا الجديدة التي تستمر حتى يوم الخامس من يناير. ولمدة طويلة ينتظر المتسوقين عروض نهاية العام التي تعلن عنها extra خلال شهر ديسمبر من كل عام. وتتعدد الخصومات المقدمة من الشركة على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية والمنزلية بأقل الأسعار. حيث تتنوع الأجهزة المعروضة ما بين شاشات التلفزيون، الثلاجات، القلايات الهوائية والجوالات وغير ذلك مئات السلع من الماركات العالمية المختلفة. عروض اكسترا احصل على خصم بنسبة 50.01% على تلفاز كلاس برو 65 بوصة أندرويد فائق الوضوح. يعرض الجهاز بسعر 2199 ريال بدلا من 2200 ريال. يحصل العميل على هدية مجانية بقيمة 99 ريال سعودي. وفي حالة الرغبة في شراء المنتج بالتقسيط يمكن التواصل مع شركة تسهيل للتمويل ودفع قسط شهري 106 ريال على مدار 36 شهرا.

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لينوفو تاب إم 7، 7 بوصة، الجيل الرابع واي فاي سعة 32 جيجا بايت متوفر مقابل 349 ريال بدلا من 499 ريال. متوفر بنسبة خصم 30.06%.

أبل أيفون 12، 5 جي، 128 جيجا وفر مبلغ 550 ريال عند شراءه بسعر 3499 ريال بدلا من 4049 ريال. بالإضافة إلى مجموعة هدايا يختار منها المشتري. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا تخفيضات نهاية العام أقوى الخصومات لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا تخفيضات نهاية العام أقوى الخصومات لا تفوتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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