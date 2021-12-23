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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 50% وحتي نهاية العام أقوة التخفيضات في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية يقوم سوق بنده بتقديم أروع الخصومات وأقوى وأكبر العروض في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يمكن توفير تلك الخصومات والعروض بشكل أسبوعي أو توفيرها وتقديمها بصورة يومية وذلك من أجل جذب العملاء إلى السوق، كما أن هايبر بنده يعد من إحدى المتاجر التي تختص بمجال البيع، وذلك يتم من خلال التجزئة الرئيسية المتواجدة في مناطق الشرق الأوسط، كما أن شركة بنده تعتبر من أكبر وأقوى السلاسل التي تم وصولها إلى نحو مائتي متجر يتم تواجدهم في 44 مدينة داخل المملكة.
عروض بنده المملكة العربية السعودية
يكون المقر أللأساسي الخاص بشركة بنده متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده تكون متخصصة بمجال البيع عن طريق التجزئة، حيث أن تلك الشركة تعتبر من ضمن المتاجر الخاصة بالبيع من خلال التجزئة الرئيسية في أماكن الشرق الأوسط كذلك تعتبر شركة بنده من السلاسل الكبيرة والقوية حيث أنها تكون من القطاعات الهامة والضرورية التي تختص بقطاع التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر يتضمن على سجل كبير وعريق يعود لسنة 1978.
عروض بنده المملكة العربية السعودية
- عروض بنده اليوم 1 + 1 من المطهر نوعه ديتول للقطعة الواحدة يكون بسعر 42.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده 150 مل من بخاخ مزيل العرق من النوع ريكسونا الخاص بالنساء أو الرجال يكون بسعر 9.75 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- 100 قرص من الأقراص الخاصة بالتطهير الكل في 1 بالليمون من النوع فينيش يكون بسعر 100 ريال سعودي بدلًا من 189.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
تقدم سلسلة فروع بنده خصومات على المنظفات وغيرها من المنتجات خلال شهر ديسمبر ومنها
- عروض بنده اليوم 540 مل أو 600 مل من الشامبو نوعه هيد آند شولدرز يكون بسعر 15.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده سعر الكيلو جرام من الفلفل الحار المطحون يكون 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الزعتر الأحمر إكسترا يكون 29.95 ريال سعودي.
- يكون السعر الخاص للفريش كيك بالشوكولاتة من النوع أمريكانا مقدار 220 جرام يكون 7.95 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.
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