نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 55% وحتي نهاية العام في المقال التالي
عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تكون من ضمن المكاتب الشهيرة والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة قد تحتوي على العديد من الأفرع التي قد تم وصولها إلى حوالي تسعة وثلاثون فرعًا يكونوا متواجدين في الكثير من المناطق المتنوعة بالمملكة العربية السعودية، كما أنه نحو ألف ومائتان عاملًا يتواجدون في مكتبة جرير وذلك من أجل تلبية جميع الخدمات التي يحتهاجها الزبائن، كما أن أول فرع يخص مكتبة جرير قد تم افتتاحه في عام 1979 في محل حجمه صغير بشارع يدعى المتنبي المتواجد في مدينة الرياض.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع خلال شهر ديسمبر
عروض جرير الأسبوعية
خصومات مكتبة جرير تكون من الشركات الرائدة بالأسواق المركزية، حيث أن هذه الشركة متخصصة للبيع لكافة إحتياجات المدارس، وكذلك متطلبات المكاتب، كما يتواجد في المكتبة كافة الألعاب التي تخص الأطفال، وأيضًا تواجد جميع الأجهزة الإلكترونية وكذلك الأجهزة المنزلية، مع كل إحتياجات الأثاث المكتبي والبرامج، حيث أن شركة جرير تكون من ضمن الشركات التي استطاعت أن تحصل على أحسن وأفضل سمعة بين كافة الزبائن الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر الطابعة مع الخزان للحبر التي تكون كثيرة الوظائف يكون 1149 بدلًا من 1349 ريال سعودي.
- خصومات جرير كتاب محبة من يعاني من اضطراب ثنائي القطب سعره يكون 42 ريال سعودي للنسخة المطبوعة، والنسخة الإلكترونية تكون بسعر 29.99 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سعر السكوتر الكهربائي من النوع شاومي يكون 1999 بدلًا من 2249 ريال سعودي.
- سعر الملحق الخاص بكاميرا الهاتف الذكي من النوع موفيت فلوجينج كيت يكون 219 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- يكون الحامي الخلفي للجوال الذي يتوافق مع هاتف من النوع آيفون 13 برو سعره يكون 83.4 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- سعر الطابعة الخاصة بالصور المدمجة يكون 499 بدلًا من 639 ريال سعودي.
- السعر الخاص لمكبرات الصوت المزدوجة من ديفلات مع التصميم بوش – بوش مع إمكانية هواوي شير يكون 699 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- تاب من النوع الكاتيل 1 تي 7 سعة 32 جيجا بايت 1 جي رام يكون سعره 269 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- سماعات ترو وايرليس يكون سعرها 399 بدلًا من 799 ريال سعودي.
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