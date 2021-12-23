فكرة عبقريه لتفصيص الرمان بسرعه الصاروخ وطريقه جديدة لتقديمه أوعدك ستعشقي الرمان

نجد أن الرمان فوائد كثيرة فهو من أكثر الفواكه فائدة حيث يوجد به الحديد الذي يساعد على إزالة الأنيميا وبه أيضا الكثير من الفيتامينات حيث أنه يساعد على تقوية المناعة وحركة الأمعاء والتخلص من أمراض المعدة وتحرص ربات المنازل دائما على تقديمه لأبنائها ومع ذلك تجد صعوبة كبيرة في التقشير مما لا يساعدها على تقديمه بصفة مستمرة لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال اسهل طريقة لتقشير الرمان .

فكرة عبقرية لتفصيص الرمان

يمكن أن نقوم بتفصيص للرمان بطريقة سهلة وهي

نقوم بقطع الجزء العلوي والسفلي من الرمان.

بواسطة السكين نقوم بتحديد القشرة الخارجية للرمان.

يثبت الجزء الداخلى للرمان بواسطة الاصبع ونزع الجزء الخارجي.

ناخذ كل جزء على حدى ونقوم بتفصيصه.

ويمكن أن نطرق عليه بواسطة ملعقة خشبية.

سوف تنزل الفصوص بكل سهولة.

ويمكن بذلك أن نقشر كمية هائلة من الرمان ونقوم بتخزينها وكريقة تخزينها سهلة جدا فبعد أن نفصص الرمان نقوم بغسله بالماء البارد ونضع كوب سكر لكل 4أكواب رمان وتقلب جيدا ثم تحفظ في أكياس مفرغة من الهواء في الثلاجة أو الفريزر.

فوائد الرمان

للرمان فوائد كبيرة جدا مثل