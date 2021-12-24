طريقة نقل صورة من هاتف آيفون إلى آيفون آخر دون كمبيوتر وفي أقل من دقيقة

آيفون من الهواتف المميزة في الفترة الحالية، حيث أنه يمتلك كاميرا بجودة عالية وإمكانية لتحميل برامج عديدة ليس من السهل الحصول عليها في الهواتف الأخرى، إضافة إلى منح المستخدم مساحة تخزين واسعة، وبالرغم من كل تلك المميزات، إلا أنه لا يسمح بنقل الملفات بسهولة مثل غيره من الهواتف الذكية؛ حيث أنه لا يحتوي على برنامج بلوتوث، ولكن في مقابل ذلك قامت شركة “آبل” المصنعة بتوفير طرق بديلة لنقل البيانات والصور والفيديوهات من هاتف آيفون لآيفون أخرى، وكل ذلك لن يستغرق أكثر من دقيقة، ولذلك يجب الاعتماد على الطرق التي سنقوم بنشرها لتسهيل عملية النقل بدلًا من البحث عن برامج نقل الملفات الأخرى التي غالبًا لا تتاسب مع هذه النوعية من الهواتف.

طريقة نقل صورة من آيفون إلى آيفون آخر

ويمكن بسهولة نقل الصور من هاتف آيفون لهاتف آيفون أخر في أقل من دقيقة، من خلال استخدام خاصية AirDrop، التي توفر عملية نقل جميع البيانات والصور والفيديوهات بنفس الجودة العالية، ولكن يجب أن يكون الهاتف الثاني قريب من الذي يتم النقل منه، وأفضل طريقة للنقل السريع هو عدم تحديد العديد من الصور أو البيانات في المرة الواحدة، وفي حالة عدم القدرة على استخدام هذه الطريقة، يمكن استخدام icloud photos، التي توفر إمكانية إرسال الصور إلى هاتف آيفون آخر، ولكنها تستخدم لمشاركة الصور فقط، ولذلك لا يمكن استخدامها مع نقل الفيديوهات أو التطبيقات أو جهات الاتصال.

أسعار هواتف آيفون

وتوجد أنواع جديدة من هواتف آيفون في الأسواق حاليًا، ويمكن شراء النوع المناسب عن طريق أحد محلات الهواتف التي تمتلك توكيل آيفون أو مواقع البيع الإلكتروني، ولكن قبل الشراء يجب مقارنة السعر أولًا في عدة أماكن للتأكد من أنه غير مبالغ فيه، وبشكل عام أصبحت أسعار هواتف آيفون 2021 في مصر كالتالي: