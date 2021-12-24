شوف عروض مكتبة جرير الأسبوعية للأجهزة الإلكترونية المتنوعة وخصومات مفاجأة

عروض مكتبة جرير الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتخفيضات جبارة على جميع مقتنيات المنزل والمكتب من الأجهزة المتنوعة، فبادروا بالسرعة لأغتنام الفرص الذهبية المتاحة من خلال العروض الخاصة بالموقع وغيرها العديد، حيث يمكنكم التعرف على جميع صفحات العروض المتاحة لهذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبة جرير، كما يمكنكم التسوق أون لاين من خلال الموقع أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع لديكم، كما يوجد خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل أو تحديد أقرب فرع إليكم والتوجه إليه لاستلام مشترياتكم، ولا ننسى إتاحة فرصة التقسيط على 36 شهر مع تمتع الأجهزة بضمان حقيقي يصل حتى 24 شهر، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أفضل عروض هذا الأسبوع للأجهزة الإلكترونية المتنوعة.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية للأجهزة الإلكترونية المتنوعة:

جوال فيفو x60، سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام متوفر باللونين الأسود والسماوي بعر 2,299 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 2,699 ريال، أي بخصم حقيقي قيمته 15%.

أبل واتش الاصدار 6 44 سيلير وتدعم خاصية ال GPS بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال سعودي، أي بخصم حقيقي قيمته 17%.

أبل واتش الاصدار 6 40 سيلير تدعم خاصية ال جي بي اس متوفرة بخصم قيمته 17% أي بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال، أي توفير نقدي بقيمة 400 ريال.

شاشة ألعاب بينكيو موبيوز مقاس 27 بوصة، تتمتع بدقة ال اي دي منحنية بسعر 2,449 ريال سعودي بدلاً من 2,899 ريال، أي بخصم حقيقي قيمته 21%.

عرض سماعة رأس بوز كوايت كومفورت 35 إصدار 2 متوفرة بخصم حقيقي قيمته 24% اي بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,839 ريال شاملة ضريبة المبيعات ومتوفرة بعدة ألوان غاية في الروعة وهي الفضي، الأسود والبنك.

عروض شاشات التلفزيون:

سكاي وورث مقاس 86 بوصة، دقة 4 ك الترا متوفر بخصم حقيقي قيمته 36% اي بسعر 6,999 ريال سعودي بدلاً من 10,999ريال.

هاير شاشة تلفزيون مقاس 75 بوصة، دقة 4 ك الترا اتش دي، متوفرة بخصم قيمته 44% اي بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً من 8,149 ريال.

سوني شاشة تلفزيون مقاس 65 بوصة، بدقة 4ك الترا اتش متوفرة بخصم قيمته 44% اي بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً من 7,999 ريال.

ال جي شاشة تلفزيون مقاس 70 بوصة، تتمتع بدقة 4ك الترا اتش دي، ال اي دي بخصم قيمته 39% أي بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 6,899 ريال.