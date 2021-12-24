نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض نهاية العام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض نهاية العام 2021، يقدم بنده السعودي أقوى العروض والتصفيات الشاملة جميع المنتجات بمناسبة اقتراب نهاية العام 2021، فلقد قدم أمس الثلاثاء الموافق 21 من ديسمبر الحالي عروض الثلاثاء الطازج بأسعار منخفضة، وهذا ليس غريب علي شركة تعد من أكبر شركات التجزئة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ان تقدم أقوى التخفيضات والعروض.

أجدد عروض بنده الأسبوعية

قدم بنده السعودي بمختلف فروعه المنتشرة ذاخل المملكة العربية الض الفاواكهسعودية عروض بدايةً من اليوم الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر الحالي حتى نهاية العام بتخفيضات تصل إلى 50٪، ولقد شملت تلك العروض منتجات الألبان كمراعي لبنة كاملة الدسم وكذلك مراعي شراب زبادي يوناني حجم 250 جرام، كما قدم عرض 2 كيلو من زبادي المراعي، وأيضاً قدم عروض على بعض الفاكهة المستوردة كاليمون الفتنامي بدون بذر والتنين الأحمر وماندري باكستاني وغيرها من المنتجات الأخرى.

عروض بنده حتى نهاية شهر ديسمبر

عرض علبتين من معجون الطماطم سعة العلبة الواحدة 135 جرام بسعر 16.95 بدلاً من 25 ريال سعودي.

سعر كيس كبير من حليب المراعي المخفف حجم 1800 جرام 41.95 بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من برتقال ابو صرة 2.95 ريال سعودي بدلاً من 5.95 ريال.

عرض عبوتين من كوكا كوكولا سعة 2 لتر بسعر 12.50 بدلاً من 15 ريال.

ثمن الكيلو من نقائق بقرى برازيلي 26.95 بدلاً من 39.95 ريال.

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تحولت شركة بنده بفضل نجاحها الكبير من شركة صغيرة مقرها العاصمة السعودية الرياض، إلى سلسلة كبيرة من المتاجر في الشرق الأوسط، وتعبير المملكة العربية السعودية هي المقر الرئيسي للشركة، حسب ما أجريت من إحصائيات ثبت ان عدد ما يقوم بالتسوق في متاجر بنده اكثر من 120 مليون عميل، وهذا ما يدل على رفع وعلو جودة منتجات بنده.

بنده السعودي

تعددت طرق التواصل الاجتماعي مع شركة بنده وعملاء الشركة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم بأكمله، مثل فيسبوك وتويتر والانستجرام و اليوتيوب ولينكد أن، ولم يقتصر طرق التسوق على ما سبق ذكره فقط بل قامت شركة بنده بتصميم تطبيق إلكتروني يدعي “بنده كليك” يسهل على العملاء التسوق بدون الحاجة إلي التوجه إلي إي فرع من فروع الشركة.

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