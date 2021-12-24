شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 28 ديسمبر

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هايبر بنده ، فوائد البرتقال، يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الفلافونويدات التي تساعد في تعزيز صحة القلب، يمتلك نسبة من فيتامين ج المضاد للأكسدة الذي يعمل على الحماية من أمراض السرطان، كما تحتوي على مادة الثيامين التي تقي من اعتلال القرنية، يعمل فيتامين ج أيضا على زيادة قوة الجهاز المناعي، يعزز من امتصاص الحديد في الجسم الذي يقوم بالوقاية من فقر الدم، يساعد الكلى في منع تكون الحصى، برتقال أبو سرة مصري كيلو بسعر 2.95 ريال بدلا من 5.95 ريال.

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فوائد مشروبات الشعير، يساعد في طرد السموم من الجسم ويزيد من عملية التبول مما يساعد في علاج التهابات المسالك البولية، يحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف التي تعمل على خسارة الوزن بسبب إعطاء الشعور بالشبع، يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالدم لمحتواه العالي من الألياف، يساعد في منع تصلب الشرايين والحفاظ على صحة القلب، يعزز من صحة كل من الجهاز الهضمي والبشرة، يعمل على ثبات مستويات السكر لمرضى السكري، شراب شعير بربيكان (6×360 مل) بسعر 23.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

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فوائد معجون الأسنان، يعمل على علاج كل من الحبوب والبثور الموجودة على البشرة، يحتوي على خلاصة النعناع التي تقلل من الحكة الناتجة من الطفح الجلدي، كما يساعد في الحد من الآلام الناتجة عن الحروق ويقلل من التهاب البشرة، يساعد في تقليل كل من روائح القدم واليد الكريهة، يزيل كل من البقع الداكنة والرؤوس السوداء، معجون أسنان كلوس أب (120 مل) بسعر 10 ريال بدلا من 19 ريال.