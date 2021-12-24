شوف عروض أسواق العثيم حتى 28 ديسمبر

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عروض العثيم ، فوائد الزيتون الأخضر، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوم بتعزيز صحة الجهاز المناعي، يساعد في فقدان الوزن حيث يمتلك كمية منخفضة من السعرات الحرارية التي تعمل أيضا في السيطرة على الوزن، يقوم بخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم الذي يساعد في الحفاظ على كل من صحة الشرايين والقلب، يحتوي كمية عالية من الحديد التي تعمل على علاج فقر الدم، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة، كما يحسن صحة الشعر والبشرة، زيتون جولدن بليت اخضر حلبي كيلو بسعر 13.95 ريال.

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فوائد تمر العجوة، يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات تساعد في تقوية الجهاز المناعي، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج أمراض السرطان، يمتلك كميات عالية من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عملية الهضم، يساعد في علاج فقر الدم بسبب احتوائه على نسب عالية من الحديد، يزيد من صحة العظام بسبب وجود الكالسيوم والفسفور بداخله، يقلل عمليات الأكسدة الضارة ويحسن من صحة الدماغ، يعزز من صحة كل من النظر والقلب، تمر خلاص القصيم كيلو بسعر 10.95 ريال.

اخر عروض أسواق العثيم

فوائد السميد، يحتوي على عنصر المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم، يعمل على منح الشعور بالشبع مما يساعد في فقدان الوزن، يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي تساعد زيادة قدرة الجهاز المناعي، كما تحتوي على عنصر السيلينيوم الذي يعمل على محاربة الشيخوخة، يعزز صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف، سميد خشن كيلو بسعر 5.50 ريال.