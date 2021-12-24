شوف أقوى عروض لولو ماركت lulu market السعودية

لولو ماركت ، باقة من عروض lulu market الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية، يعمل لولو ماركت على إدراج جميع المنتجات بأرجاء المملكة، تعد عروض نهاية العام من العروض ذات الإقبال الكثيف، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لفرع لولو هايبر ماركت المروة مجموعة كبيرة من العروض والمفاجآت، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع لولو ماركت في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 22 ديسمبر الموافق 18 جمادي الأول إلى 28 ديسمبر الموافق 24 جمادي الأول، ساديا دجاج كامل مجمد 600 جرام بسعر 4.95 ريال بدلا من 11.55 ريال.

خصومات لولو ماركت

لولو ماركت ، فوائد الجوافة، تحتوي على كميات عالية من الألياف التي تساعد الحماية من مرض السكري، كما تعمل على ضبط مستوي السكر بالدم، تساعد في الوقاية من أمراض السرطان بسبب وجود مضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية، تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تقوم تقي من مشاكل الجلد والبشرة، تمتلك البوتاسيوم بصورة كبيرة الذي يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم، تساعد المياه الموجودة بداخلها على العمل على خسارة الوزن، تزيد من قوة الجهاز الهضمي بسبب المساعدة في زيادة حركة الأمعاء، جوافة مصري كيلو بسعر 4.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

اجدد عروض لولو ماركت

فوائد جبن الماعز، يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية التي تساعد في إنتاج الهرمونات اللازمة للجسم، تساعد في الزيادة من البكتريا الجيدة بالجسم التي تعمل على تعزيز صحة كل من الجهاز المناعي والأمعاء، تحتوي على البروتينات بصورة مرتفعة مما يعطي شعور بالشبع، كما تعمل على جعل امتصاص المعادن أسرع، زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء التي تهاجم البكتريا، تعزز من عملية الهضم، جبنة ايمنتال الفرنسية 500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 40.00 ريال.

عروض لولو ماركت

فوائد الزبادي، تحتوي على مركبات تساعد على التخفيف من مشاكل الأمعاء مثل الأمساك، سرطان القولون، عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، كما تحتوي على البروبيوتيك الذي يساعد على زيادة قوة الجهاز المناعي، يساعد في التقليل من الضغط المرتفع بصورة كبيرة، يعمل على فقدان الوزن بسبب وجود كل من البروتين والكالسيوم، الصافي زبادي طازج كامل الدسم 2 كيلو بسعر 8.95 ريال بدلا من 15.00 ريال.