شوف عروض بنده لنهاية العام خصم حتى 50%

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عروض بنده الاسبوعية تقدم عروض نهاية العام على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالاضافة الى العديد من المنتجات الاخرى التي لا غنى عنها في البيت العصري. مثل منتجات الأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرهم العديد من السلع الأخرى والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الاضطلاع على صحيفة العروض الاسبوعية المتاحة من خلال الموقع الرسمي للشركة على الانترنت. عروض بنده احصل على كرتون من دجاج سادسا المجمد وزن الحبة 1400 جرام سعر الكرتون 135.50 ريال، بينما سعر الحبة 13.95 ريال.

اشتري كرتون من دجاج سادسا بدون أحشاء وزن الحبة كيلو جرام بسعر 128.5 ريال الكرتون، و13.5 ريال للحبة الواحدة.

ضمن عروض نهاية العام اشتري ثلاث حبات من دجاج ساديا المجمد وزن الحبة 600 جرام مقابل 19.95 ريال. بينما الكرتون بسعر 90.50 ريال.

دجاج بدون عظم وزن 2.5 كيلو سعر الكيس 49.95 ريال بدلا من 68.95 ريال.

أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام اشتري حبتان مقابل 13.95 ريال. رب بيتزا ريستوران وزن 340 جرام مقابل 15.95 ريال للحبة بدلا من 28.95 ريال.

اشتري ثلاث حبات من الخضر المشكلة/ بازيلاء / فاصولياء مقطعة/ ملوخية مقابل 11.95 ريال بدلا من 29.85 ريال بخصم نقدي 17.9 ريال.

برجر بقري جامبو/ مشوي مدخن جامبو 1كيلو جرام سعر الحبة 22.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

بطاطس مقلية وزن 2.5 كيلو جرام أو رفيعة وزن 2.5 كيلو بسعر 14.50 ريال بدلا من 29.95 ريال. بخصم نقدي 15.45 ريال.

خضار مشكل بالذرة حبتان مقابل 7.95 ريال بدلا من 13 ريال.

كيس لب جوافة أو فراولة مجمدة داري 1 كيلو جرام مقابل 7.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

بطاطس داري مقلية وزن 2كيلو جرام سعر الكيس 9.95 ريال بدلا من 18.95 ريال بخصم نقدي 9 ريال.

فيليه سمك أبيض اسماك وزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 38.50 ريال. هايبر بنده كيس فطيرة سادة/ القمح الكامل قودي وزن 480 جرام مقابل 6.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

اشتري كرتون من برجر البهارات العربية أو برجر الدجاج أمريكانا وزن 1.344 جرام، سعر الكرتون 27.95 ريال بدلا من 42.95 ريال.

برجر الدجاج بالبقسماط أمريكانا وزن 840 جرام سعر الكيس 18.95 ريال بدلا من 29.95 ريال. حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع 8*1 لتر سعر الركتون 20.95 ريال بدلا من 36.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل نادك يحتوي على 18 حبة مقابل 13.95 ريال بدلا من 16.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده لنهاية العام خصم حتى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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