“رسائل مميزة” رسائل تهنئة رأس السنة 2022 للأهل والأصدقاء مكتوبة

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عمر شويل - جدة إن الاحتفال برأس السنة الميلادية يعد مصدر اهتمام بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص بالتحديد الأصدقاء لأنهم يتهادون فيه، وبذلك يكون عنوان للمحبة بالنسبة إليهم، حيث يتم تبادل رسائل تهاني رأس السنة للأهل والأصدقاء فيما بينهم للتعبير عن الود والصداقة والحب والفرح بالعام راغبين فيه أن يظلوا سويا وموجودين مع بعضهم البعض دائماً، وتمثل الرسائل شيء جيد ومناسب من أجل تبادل التهاني والمباركات، لذلك يعد الكثيرين هذه الرسائل من مظاهر الاحتفال برأس السنة، ولهذا يبحثون عنها باستمرار.

رسائل تهنئة رأس السنة 2022

نقدم لكم باقة مميزة من أفضل رسائل التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، حيث يبحث مستخدمين الإنترنت العرب هذه الأيام عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022 وعبارات تهنئة العام الجديد 2022، وذلك لتبادل الرسائل مع الأصحاب والأحباب والتهنئة بحلول عام جديد آملين أن يكون عام خيرٍ وبركة، ومن هذه الرسائل ما يلي:

سنة جديدة مليئة بالحب والسعادة والأمنيات المحققة بإذن الله؛ أهنئكم بها يامن تقرأون رسالتي.

أغار من الهدايا اللي تناظر هالعيون؛ أغار من اللي يصافح ايدينك؛ اغار منك عليك؛ يابخت السنة اللي مرت وانت فيها؛ ويابخت قلبٍ يحبك في سنة جديدة .

أختي حبيبتي كنتي سبب في سعادتي خلال الأعوام الماضية ولا زالتِ سبب في سعادتي وفرحتي مع سنة جديدة أدامك الله في حياتي ورزقك السعادة والهناء.

مرت سنة 2021 بخيرها وشرها .. أسأل الله لنا ولك في 2022 أن يكون عاماً عامراً بالخير والبركة والسعادة وسعة الرزق وكثرة الإيمان.

أرجوا أن يكون عام 2022 عاماً لتحقيق الأحلام والاقتراب من الله وكثرة الأعمال الصالحة وأتمنى أن يجمعنا الله في جنته.

خدمات ثقفني لتهنئة العام الجديد 2022

يقدم موقع ثقفني كالعادة باقة من الخدمات المميزة للتهنئة بالمناسبات المختلفة على مدار العام، مثل رسائل وصور التهنئة ومواعيد المناسبات، وخدمة اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة وبطاقات التهنئة الثابتة والمتحركة، وفي الجدول التالي نعرض خدمات ثقفني للتهنئة برأس العام الميلادي الجديد 2022، مع العلم أن الجدول يتم تحديثه بشكل مستمر وسيتم إضافة المزيد من الخدمات في الأيام القادمة:

رسائل تهاني رأس السنة الجديدة 2022 للأهل

تستطيع أن تشارك الرسائل التي تقوم فيها بتهنئة بمناسبة العام الجديد بجميع التطبيقات، كما يمكنك أن تقوم بهذا عبر تويتر وفيسبوك وهذا كنوع من مظاهر الاحتفال بهذا العيد الذي لا يأتي إلا مرة واحدة في العالم، وهذه الرسائل كالآتي:

أتمنى من الله أن يجعلها أيام تحمل السعادة والخير لكل الأحباب ويبارك في أهلي وأحبتي ويحافظ عليهم من أي شيء سيئ أو مكروه.

أتى عام جديد أسأل الله به أن يكون مميز وأن يحمل الخير والسعادة إلى أهلي ولأحبتي وأن تكون فاتحة خير عليهم وكل عام وأنتم بخير.

إن عام جديد شارف على البدء استودع الله عائلتي به، كما استودع هذا العام من عمري والذي لا أعرف خفاياه لكن أعرف أن الله خير مدبر وأتمنى أن يكون أجمل بكثير مما مضى.

تلامس أطرافنا عام جديد من حياتنا فيارب اكتب فيه الخير والسعادة لأهلي ولعائلتي.

كل عام وأهلي وأحبابي بخير وسنة سعيدة عليهم كلهم.

نعمة الأهل والأصحاب هي النعمة التي نشكر الله عليها دوماً فكل عام وأصدقائي وأهلي بخير.

أستودعك يا الله العام الجديد وأتمنى أن تكتب فيه الخير والسعادة لي ولأهلي ولأحبتي.

مع العام الجديد أرجو أن يرزق الله أهلي طاعته وأن يوفقهم ويكتب لهم كل الخير ويبارك بهم وفيهم.

بضحكة أمي وسعادة أهلي أبدأ عام جديد أتمنى أن يكون سعيد.

نعانق عام جديد استودع الله فيه عام ذهب من عمري وأتمنى أن يبارك بالعام الجديد ويجعله يضج بالفرحة برفقة أهلي.





مسجات تهنئة رأس السنة للأصدقاء

إن الأصدقاء مكانتهم كبيرة في قلوبنا جميعا، لذلك نفكر بهم دائماً وفي تمنى السعادة إليهم ونرجو لهم أيام جميلة ولطيفة وسعيدة، والسنة الميلادية من المناسبات التي نقوم استغلالها من أجل أن نهدي الأصدقاء والأحباب رسائل التهنئة المتميزة، حيث يمكن تحميل هذه الرسائل وإرسالها إلى تويتر أو فيس بوك للأصدقاء، كما يمكن إرسالها عبر الواتس آب لتهنئتهم بالعام الجديد، ولعرض نماذج رسائل تهنئة رأس السنة 2022 للأصدقاء إقرأ الآتي:

نبدأ عام جديد أريد أن يكون عام مليء بالأمل والتفاؤل وأجدد من عهد الصداقة والمحبة لكم ولهذا أقدم أحر التهاني بحلول العام الجديد لكل أصدقائي وأهلي وأحبتي وكل عام وأنتم بخير.

كل عام ونحن دائماً أصدقاء مهما اختلف المكان وبعدت المسافة.

لقد مر عام بكل ما فيه كما يأتي عام جديد أتمنى أن يكون أجمل عام وأفضل مما سبق بكم أنتم يا أصدقائي وأتمنى إليكم الفرح والازدهار والأمن والسلامة به، كما أرجو أن يكون خالي من الفاسدين والحاقدين وكل عام وأنتم بخير.

أتمنى أن تكون أعوامكم من القادمة كلها مليئة بالحب والسلام والخير وكل عام وأنتم بخير.

لا يوجد صوت يعلو على صوت العام الجديد، لذلك أرسل التهاني به لكل أصدقائي الأعزاء.

هناك أصدقاء يستحقون منا أن نحبهم ونرسل إليهم التهنئة كل يوم وليس عند بداية العام فقط، لذلك كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئة برأس السنة الجديدة 2022

هناك عبارات عديدة يمكن أن نستخدمها من أجل تهنئة الأصدقاء والأهل بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما توجد عبارات أخرى يمكن استخدامها عند استقبال العام، حيث تتمثل هذه العبارات في الآتي:

بداية عام جديد استودع الله به عائلتي وأن يكون أفضل وأحسن بكثير من السابق، كما أرجو أن يتم فيه تغيير الأمور للأفضل وأن يحقق فيه الخير والسعادة.

لقد مر عام بحلوه ومره وأتمنى أن يكون سعيد ويحقق الله فيه ما أرجو وأريد.

إنه عام جديد أتمنى أن يكون فيه الخير والرزق والبركة لي ولعائلتي.

إن الأيام تزدهر باقتراب الأشخاص المحبين لنا، حيث نشاركهم الأحلام والألم ولكن ومع بداية شمس العام الجديد أرجو دوام باقي المحبين والصحة وكل عام وأحبابنا بخير.

أردت أن أهنئ من يشاركني الأمنيات والأحلام بحلول العام الجديد، كما أتمنى أن يحفظه الله في هذا العام فكل عام وأنت بخير.

صور تهنئة رأس السنة 2022

يمكنك أيضاً كبديل لرسائل تهاني رأس السنة الجديدة 2022 المكتوبة، أن اقوم بارسال رسائل تهنئة في صورة صور مرئية ويكون لها أيضاً انطباع إيجابي عند مستقبل الصورة، وهذه هي أمثلة الصور في الجزء التالي، مع ملاحظة أنه يمكنك عمل صورة 2022 أحلى مع اسم الشخص المرسل إليه من ثقفني:

قدمنا رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة 2022 للأهل والأصدقاء كما ذكرنا مسجات جديدة للتهنئة بهذا العام لاستخدامها للأصدقاء والأحباء، وقدمنا صور للتهنئة برأس السنة 2022.