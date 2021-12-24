شوف خصومات تصل إلى 50% من بنده على عروض نهاية العام للاحتياجات المنزلية

بمناسبة أنتهاء العام تقدم بنده وهايبر بنده أقوي وأضخم العروض الأسبوعية للاحتياجات المنزلية بخصومات رائعة تصل إلى 50% على السلع التمونية كما عودت جميع عملائها بتقديم أجدد العروض كل أسبوع وتقدم عروض مميزة أخري لمدة ثلاث أيام فقط توفر هذا الأسبوع تشكيلة متنوعة من اللحوم الطازجة والمبردة لحفلات الشواء ودجاج متبل جاهز للشوي ولكي تكمل الحفلة وفرت خبز البرجر داخل العرض.

خصومات تصل إلى 50% من بنده على عروض نهاية العام للاحتياجات المنزلية

كما توفر في قسم الأدوات المنزلية مجموعة مختلفة من الشوايات والفحم سريع الاشتعال، ولعشاق الأجبان متوفر أعلي جودة بقسم البقالة، يتوافر يوماً بداخل العرض وخارجه المخبوزات الطازجة، تسري العروض من الأربعاء 18 جمادى الأول إلى الثلاثاء 24 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية.

خصومات تصل إلى 50% من بنده

أشتري بأقل الأسعار من بنده معجون طماطم السعودية 8 قطع × وزن 135 جرام 2 حبة بسعر16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.00 ريال سعودي.

أشتري بنصف الثمن كيس حليب مجفف كامل الدسم من المراعي وزن 1800 جرام + 25% زيادة أكسترا بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

وقت الشواء من بنده

متوفر بقسم اللحوم فخد خروف أسترالي بالعظم مبرد سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

حضري حفلة شواء بسيطة لعائلتك وأشتري كفتة بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

جهزي أشهي الأكلات من مكعبات لحم بقري برازيلي مبرد قليل الشحم سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

الجميع يعشق الأكلات السريعة بنده توفر برجر بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

متوفر مكعبات لحم بقري للشواء مبرد سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

ريب أي بقري برازيلي مبرد متوفر فقط في فروع محددة بسعر 48.95 جنية مصري بدلاً من 62.95 ريال سعودي.

دجاج طازج التنمية عالي الجودة وزن 900 جرام سعر الكيس 14.50 ريال سعودي بدلاً من 16.75 ريال سعودي.

طبق فيلية صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال سعودي.