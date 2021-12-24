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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوي خصومات نهاية العام اغتنم الفرصة في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية، أسواق العثيم تعد شركة مساهمة متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعد من ثاني السلاسل القوية والكبيرة التي تتواجد في الأسواق المركزية من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده في الترتيب الذي يكون تابعًا لمجموعات صافولا، حيث أن هايبر العثيم قد قامت مجلة فوربس المتواجدة في أمريكا بتصنيفه عام 2016 على أن سوق بنده يتواجد في المنزلة رقم مائة وتسعة من ضمن أقوى وأكبر القوائم من نحو مائتي شركة متواجدة في العالم العربي.
عروض العثيم الأسبوعية
شركة العثيم صارت تمتلك نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع تقريبًا يتم تواجدهم في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية كما أنه يشتمل على هايبر ماركت وسوبر ماركت وركن، مع توافر نحو واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، كما أن شركة العثيم تكون متميزة بزيارة نسبة كبيرة من الزبائن لها كل سنة، حيث أن شركة العثيم أيضًا قد استقبلت حوالي أربعون مليون عميل خلال عام 2013، حيث قد وصل مقدار المبيعات في شركة العثيم على حوالي خمسة مليار ريال.
عروض العثيم السعودية
- مقدار كيلو جرام من القهوة البرية العربي يكون سعرها 39.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من الكمون الحب سعره يكون 21.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الهيل الزينا الأخضر للبرطمان مقدار 250 جرام يكون 27.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
- الفول الصغير المجروش مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الكب كيك مقدار 400 جرام تكون 7.50 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكنافة بالقشطة يكون 20 بدلًا من 40 ريال سعودي.
- العبوة الوسط من زود النواشف بالتمر تكون بسعر 7.50 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
خصومات العثيم الشهرية
- العلبة ذات الحجم الكبير من الكوكيز بالشوكولاته نوعها ديلوكس تكون بسعر 24.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 5 قطع بيتزا من النوع زود تكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- 5 + 1 من كرواسون بطعم الفراولة تكون بسعر 5.25 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.
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