نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم على الأثاث extra ومنتجات بأوفر الأسعار في اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح نشرة عروض اكسترا السعودية التي بها أكثر المنتجات العملية للمنزل والحديقة، واستفيد من التخفيضات على أسعار الأثاث الخارجي وأيضًا المستلزمات الضرورية للمنزل، الحدائق، وأيضًا في الرحلات، فتقدم لنا اكسترا تخفيضات طوال شهر ديسمبر وسارية أيضًا حتى يوم 8 من شهر يناير 2022، كما يمكن شراء المنتجات عبر موقع اكسترا أو من الفروع الخاصة بها.

عروض اكسترا اليوم على الأثاث

لقضاء أمتع الأوقات في الهواء الطلق بداخل حديقة المنزل نوفر لكم وفرة من المنتجات واللوازم الضرورية في الحديقة، ومن أهمها أطقم الجلوس التي لا تقل أناقة وفخامة عن الأثاث الذي نضعه في المنزل، فتأتي الجلسات الخارجية أيضاً بشكل زاوية، وإضافة إلى ذلك طاولة طعام، ومن العروض المتاحة طقم جلوس مكون من 6 مقاعد وطاولة، خامة الومنيوم متينة وأقل وزناً في نفس الوقت، وتأتي مع المقاعد وسادات مقاومة للماء، لذا فهى الاختيار الامثل للحديقة لتلائم كافة حالات الطقس.

مجموعة كنب مع طاولة طعام ل4 أشخاص، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.

جلسة خارجية مع وسائد سميكة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

مجموعة كنب خارجية بشكل زاوية بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

اكسترا السعودية

المظلات بأوفر سعر في عروض اكسترا السعودية، وهى مزودة بقماش صناعي، كما يوجد منها أكثر من حجم؛ حتى تغطي مختلف المساحات، التي تريد أن تغطيها المظلة، ولمن يريد اقتناء وسائل للترفيه تناسب جميع أفراد الأسرة إليكم الترامبولين بأكثر من حجم أيضًا.

مظلة ذات ابعاد 2.75X3X3 مع ساتر شبكي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

اكسترا مظلة مع مقاعد بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 2579 ريال سعودي.

اكسترا عروض

متاح في اكسترا شراء طقم جلسة خارجية عملي للغاية، بحيث يقبل الطي مما يمكن تخزينه بسهولة دون أن يشغل حيزًا كبيرًا، كما يساعد ذلك على التنقل به بسهولة من مكان لأخر، كما نقدم لكم كراسي قابلة للطي مزودة بمكان مخصص للأكواب، وإلى جانب ذلك فإنه تتوافر كافة مستلزمات الرحلات ومن بينها الايس بوكس، والتي تمكن مهمته في حفظ برودة الأطعمة والمشروبات، ومتاح بسعة تبدأ من 24 لتر وحتى 84 لتر.