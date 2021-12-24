نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجمعة والسبت 24-25 ديسمبر 2021 عروض الويكند في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الويكند من أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية نوفرها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني. وتسري عروض العثيم اليوم الجديدة طوال اليوم الجمعة وأيضا غدا السبت في كافة فروع ومنافذ أسواق عبدالله العثيم بالسعودية. ويمكن للجميع الاستمتاع بأقوى نسبة خصم توفرها لك أسواق العثيم حيث توفر لك أسعار رائعة علي كافة المنتجات الغذائية والمستلزمات التي يحتاجها منزلك دائما.

عروض العثيم الجمعة والسبت

عروض الويكند أسواق العثيم تحتوي علي الخضروات والفواكه الطازجة. والتي تبحث عنها كل سيدة بشكل يومي ولذلك توفرها لك أسواق العثيم اليوم بخصومات رائعة. وأبرز أنواع الفواكه والخضروات التي توفرها هي الكلمنتينا والرمان المستورد والبطاطس الطازجة. كما ان عروض العثيم اليوم تحتوي علي لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39 ريال بدلاً من 57 ريال أي خصم رائع وقوي جداً.

استمتع بعروض العثيم اليوم الجديدة علي بعض أنواع الجبن وأهمها هي جبن فيتا الدنماركي الأكثر طلبا من جانب المواطنين. كما توفر لك دجاج طازج من التنمية بخصم رائع. ويمكنك الحصول علي مطهر ومنظف من نوع جنتو 3 لتر وأرز تاج محل بسمتي بنجامي 10 كيلو جرام بسعر رائع وخصم حوالي 20%. كما تضم نشرة عروض العثيم اليوم عسل طبيعي من الشفاء 1 كجم.

عروض العثيم اليوم

مجلة عروض العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية تضم بعض الجوالات والأجهزة المنزلية الحديثة التي توفرت في منافذها. حيث توفر لك جوال ايفون 11 سعة 128 جيجا بايت بسعر وتخفيض قوي جداً. ويتوفر العرض في جميع المدن والمناطق بالسعودية لكي يستطيع الجميع الاستفادة منة خلال الفترة المحددة. كما تشمل نشرة عروض مجنونة من العثيم اليوم علي كسرولا نيو لايف مكونة من 8 حبات بسعر يزيد عن 55%.

هناك الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها ضمن مجلة عروض العثيم اليوم. والتي توفرها العثيم بتخفيضات رائعة بنسبة 35% والبعض بنسبة 50% والكثير من التخفيضات الكبرى. وجميع هذه العروض متوفرة في جميع الفروع مما يسهل علي المواطن الذهاب الي اقرب فرع والحصول علي ما يحتاجه قبل انتهاء مدة العرض.