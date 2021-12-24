نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنظيف البوتاجاز وإزالة الدهون اللاصقة العنيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنظيف البوتاجاز، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات في المنزل هي كيفية إزالة الدهون من سطح البوتاجاز، حيث تعتبر من أكثر المشاكل وأقواها كما تعطي مظهر سيء للغاية، لذلك يبحثون عن وصفات يمكن استخدامها في إصلاح هذا التلف سريعًا قبل تراكمه وعدم القدرة على إزالته مرة أخرى، وفي هذا الأمر يُنصح باستخدام الخطوات والوصفات الطبيعية في أكثر شيء يساعد في الإصلاح، يمكن لكل ربة منزل متابعتنا للتعرف على كل ذلك.

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طريقة إزالة الدهون الصعبة من البوتاجاز

أكثر شيء يهم السيدات في المنزل هو المطبخ، فرؤيته نظيف خالي من الدهون من أكثر الأمنيات التي تتمناها النساء، والآن سنتعرف على أهم الطرق التي تساعد في التخلص من ذلك، وهي:

الخل الأبيض

دائمًا ما نسمع عن الخل الأبيض وقدرته العالية في التخلص من الدهون الصعبة، أو استخدامه في تنظيف المنزل فهو يحتوي على عناصر بداخله تعطيه هذه القوة، حيث يستخدم الخل مع الماء عند وضعه على الأماكن المتسخة وسنلاحظ عملية التنظيف الكبيرة التي يفعلها، لذلك عند التفكير في حل فعال لتنظيف البوتاجاز لا بد من اختيار هذا الطريقة.

البيكنج صودا مع الليمون

يحتوي أيضًا البيكنج صودا بداخله على عناصر وفاعلية كبيرة لقتل كافة الميكروبات التي تتراكم على سطح البوتاجاز وتجعله يظهر بشكل غير جيد، حيث يتم وضعه اولا ومن ثم الليمون بخواصه الحامضية يعطي نظافة فعالة ومميزة، ثم إزالة الأوساخ بقطعة من القماش الجافة.

صابون الأطباق

يمكن استخدام الصابون في تنظيف عيون البوتاجاز بشكل فعال، كما يمكن إضافته إلى البيكنج صودا ليعطي فاعلية أكبر في عملية التنظيف، ننصحك بتجربة هذا الخليط فهو من أكثر الوصفات الفعالة والمكونة من عدة عناصر مختلفة.