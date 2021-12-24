شوف عروض نهاية العام من رنين ومفاجآت حصرية وتخفيضات جبارة

عروض رنين تقدم أقوى العروض على مختلف المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية بمناسبة الجمعة السوداء، والجدير بالذكر أن مجموعة شركات رنين للبيع بالتجزئة من الشركات التي تنفرد بعروض الجمعة السوداء طوال الشهر وليس مقتصر على يوم محدد، بل أيضاً تقدم عروض العرض عرضين، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أهم وأفضل العروض المخصصة ليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

عروض رنين على الأدوات المنزلية واحتياجات المطبخ:

وجميعنا يعلم أن مجموعة رنين أيضاً من أولى الشركات التي اتجهت إلى التسويق التلفزيوني من خلال الإعلانات والتي من خلالها حصلت على قاعدة عريضة من الجمهور وأستطاعت كسب ثقة عملائها، ومن ثمة انتقلت إلى التسويق الالكتروني وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي واستغلاله في التسويق لمنتاجاتها، ونقدم لكم أهم عروض هذا القسم ليوم الأربعاء القادم.

طقم قدور استانلس تركي مكون من 10 قطع فقط بسعر 1,299 جنيهاً مصرياً بدلاً من 1,600 جنيه.

طقم قدور استانلس تركي مكون من 10 قطع فقط بسعر 1,299 جنيهاً مصرياً بدلاً من 1,600 جنيه. طقم لحاف مايكروفايبر مطبوع ومكون من 5 قطع بألوان ورسومات غاية في الرقة والجمال فقط بسعر 499 جنيهاً مصرياً بدلاً 640 جنيه.

شاشة تلفزيون فيو 32 بوصة مع ضمان سنتين ضد عيوب الصناعة فقط بسعر 1,999 جنيهاً مصرياً بدلاً 2,849 جنيه.

تورنادو هاند بلندر خلاط يدوي بقوة 1000 واط فقط بسعر 999 جنيهاً مصرياً بدلاً 1,300 جنيه.

طقم صيني بورسلين مستدير بأشكال وألوان في غاية الرقة والذوق، مكون من 60 قطعة بسعر 1,599 جنيه مصري بدلاً من 2,000 جنيه.

طقم قدور جرانيت مع قم توزيع 5 قطع، ومكون من 21 قطعة شاملة طقم التوزيع بسعر 1,999 جنيه مصري بدلاً من 2,670 جنيه.

طقم صيني بون شينا مستدير فيكتوريا مكون من 66 قطعة برسومات عصرية وألوان تناسب كل الأذواق بسعر 2,999 جنيه مصري بدلاً من 3,700 جنيه.

قم استانلس مشكل سمارت مكون من 19 قطعة بسعر 1,699 جنيه مصري بدلاً من 2,255 جنيه.

طقم توابل زجاج بغطاء بلاستيك مكون من 16 قطعة بسعر 129 جنيه مصري بدلاً من 165 جنيه.

طقم جرانيت تركي مكون من 9 قطع متوفر بسعر 999 جنيه مصري بدلاً من 1,140 جنيه.

طقم شوك وملاعق استانلس مدهب مكون من 86 قطعة بسعر 777 جنيه مصري بدلاً من 975 جنيه.

طقم جرانيت تركي مزود بغطاء استانلس ومكون من 9 قطع بسعر 799 جنيه مصري بدلاً من 1,135 جنيه.

عروض الأجهزة الكهربائية:

مع دخول الشتاء وبرودته القارصة حرصت شركة رنين على تقديم أفضل العروض المتنوعة على سخانات المياه المختلفة والمتنوعة وأيضاً الكفايات الكهربائية بحيث تتناسب مع أحتياجات عملائها المختلفة وهى كالتالي.

دفاية مروحة رأسية بسعر 849 جنيه مصري بدلاً من 935 جنيه.

سخان غاز طبيعي أرستون سعة 6 لتر بسعر 1,749 جنيه مصري بدلاً من 1,999 جنيه.

دفاية فريش مكونة من ثلاث شمعات قوة 2100 واط بسعر 549. جنيه مصري.