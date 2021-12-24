نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it» الأطباء يحذرون من شراءها تعرض طفلك للخطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة “تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it»، لعبة «pop it» تسبب الوفاة ما حقيقة هذا الأمر، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة، حتى يمكن لأولياء الأمور معرفة خطر الألعاب التي تتصدر الأسواق بشكل ممنهج، وهل هي جزء من الرغبة في ذهاب عقول أطفالنا، أم أنها مجرد لعبة تتسابق شركات إنتاج لعب الأطفال إلى تقديمها لتحقيق مزيد من الربح، وهل هذه الألعاب تعود بالنفع على أطفالنا أم أنها مجرد تضيع الوقت دون فائدة، فتابعونا حتى وتعرفوا على المزيد حول لعبة «pop it».

لعبة بوب أت «pop it»

ظهرت لعبة بوب أت في السنة الماضية كما تعودنا على تصدر نوع من أنواع الألعاب كل فترة زمنية، فكان الإنتشار من نصيب لعبة بوب أت بعد ظهور لعبة سبينر بفترة، ولكنها ألعاب لا يوجد أي فكر في تصميمها أو فكرة في لعبها فلا يوجد أي فكر يبذله الطفل لكي يلعبها.

فهي تساعد على زيادة البلادة عند الأطفال وعدم تحفيز المخ للتفكير العقلي المنطقي أو تحفيز الجسم على القيام بأي نشاط، فهي تدمر روح الطفوله في أبنائنا.

وأصبحت تباع في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 30-40 جنيه مصري، وتقبل الأهالي على شرائها حتى نزيد من تخلفهم العقلي، فلا يكفينا الألعاب الإلكترونية وما تفعله بأطفالنا.

خطر لعبة البوب ات

عند ظهور لعبة بشكل مفاجئ ويزداد يوماً بعد يوم فهو يدعي للقلق على صحة أولادنا النفسية، فعلى الرغم من أن لعبة بوب أت لا يظهر عليها أي مظاهر للخطر ولكنها يمكن أن تسبب الوفاة في حالة تم إضافة البلية للعبة وهي جسم صلب على شكل كورة يضعها الطفل أسفل البوب أت «pop it» حتى يعثر عليها، وقد تؤدي للوفاة إذا قام الطفل ببلعها في غياب المراقبة من الأهالي.