اشترك الآن في سحب مسابقة الحلم على جائزة الـ 1000000$

لم يتبقى سوى أيام قليلة على غلق باب الاشتراك في مسابقة الحلم للعام الجاري، من أجل تسجيل الدخول في السحب الأخير لسحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار أمريكي، والذي تُجرى مراسمه على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، وذلك مساء 31 ديسمبر المقبل، مع العلم أن السحب سيتم إجراؤه بنظام القرعة العشوائية من بين جميع المشتركين عن طريق الطرق الأساسية للمشاركة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو إرسال رسائل الـ sms النصية، أو من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، او حتى من خلال تطبيق الحلم.

اشترك في سحب مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن التسجبل في السحب الجديد المقبل متاح حتى مساء 31 ديسمبر، وبعدها سيتم إعلان اسم الفائز بجائزة المليون دولار، ثم غلق باب التسجيل في سحوبات العام الجاري التي كان مجموع جوائزها أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي، على أن تعاود المسابقة فتح باب التسجيل خلال شهر يناير 2022، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل وجوائز مسابقة الحلم الجديدة للعام الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أن تفعيل الاشتراك يتوقف على الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك غبر خدمة الهواتف الذكية أو من خلال الرسائل النصية.

أرقام الاتصال من جميع الدول

ونذكر أيضًا بأرقم الاشتراك من جميع الدول، من أجل تفعيل المشاركة عبر رقم دولتك، وفي حالة عدم وجود لرقم دولتك، فيجب التواصل من خلال الأرقام الدولية الموحدة التالية:

Thuraya 008821622775627. Thuraya 008821610109. Thuraya 008821622778021

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يُمكنك الآن من الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، والذي يتم تحميله عبر المنصات الإلكترونية لهواتف الأندرويد والآيفون، ثم القيام بتثبيته على الجوال الخاص بك، ثم البدء في خطوات التسجيل الأساسية برقم الجول اسم المستخدم وغيرها من البيانات الأساسية للاشتراك، ثم الضغط على إرسال، مع العلم أنه يتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك، وضرورة الإجابة على أسئلة المسابقة بشكل صحيح.