نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار التجار ملعقة واحدة فقط لتخزين الطماطم لمدة سنة بدون تغير في لونها أو طعمها هتفضل فريش في المقال التالي
تكون الطماطم من أكثر الخضروات التي نقوم باستخدامها في المنزل فهي تدخل في كل شيء في تجهيز الطعام حيث يجهز بها الخضار وصلصة المكرونة والبيتزا والسلطة فنحن في حاجتها طول السنة لذلك بحثت ربات المنازل على طريقة لتخزينها وسوف نوضح لكم طريقة التخزين من خلال هذا المقال.
طرق تخزين الطماطم
نجد ان الطماطم من الخضروات التي نقوم باستخدامها طوال السنة وعندما نقوم بتخزينها فان ذلك سوف يساعد كثيرا في توفيرها في المنزل بشكل دائم إلى جانب توفير الأموال فأنها ممكن أن يعلو ثمنها في أي وقت لذلك فان تخزينها فكرة جيدة جدا وسوف نتناول طرق التخزين من خلال النقاط التالية :
- الطريقة الأولى نخضر كمية الطماطم التي نقوم بتخزينها نعمل على غسلها جيدا ثم نقوم بتنشيفها ووضعها في أكياس بلاستيكية ووضعها في الفريزر.
- الطريقة الثانية نحضر الطماطم ونغسلها جيدا ونعصرها في الخلاط ونقوم بتقسيمها في أكياس ووضعها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.
- الطريقة الثالثة نجهز الطماطم بعد غسلها جيدا ونقوم بعصرها في الخلاط ثم نحضر وعاء ضخم ونضعها على النار مع بعض الزيت والملح وتركها حتى تغلي جيدا وتصبح صلصلة ثم نقوم بتخزينها في أكياس ووضعها في الفريزر بعد أن تبرد تماما.
فوائد الطماطم
أن للطماطم فوائد كبيرة للجسم من أهم فوائدها
- حيث أن الطماطم من المكونات التي بها ألياف اساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة مما يساعد على أنقاص الوزن.
- حيث أنها تحتوي على نسبة أملاح معينة يستطيع أن يستفاد منها الجسم ولكن يجب عدم الإكثار من أكلها حتى لا تسبب الأملاح.
- كما أنها بها مضادات الأكسدة التي تفيد الجسم.
- حيث أنها تحتوي على نسبة أملاح عالية.
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