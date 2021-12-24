نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على التجهيزات المنزلية في نهاية العام في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات، بأسعار تنافسية تصل نسب الخصم فيها إلى خمسين بالمائة. من بين الأجهزة المعروضة القلايات الهوائية، الغسالات، أجهزة الميكروويف، ومطاحن المولينكس. كما توجد تخفيضات كبيرة من هايبر بنده على الهواتف الذكية من مختلف الماركات العالمية مثل سامسونج، تي سي ال، ألكاتيل، وشاومي وغيرها الكثير. ويعج بروشور العروض بمزيد من التخفيضات على منتجات عدة يحتاج إليها الجميع. عروض بنده احصل على جوال سامسونج أي ٥٢ إس يحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي. سعة ذاكرة الهاتف ١٢٨ جيجا بايت ورام ٨ جيجا بايت يعرض مقابل ١٥٥٩ ريال بدلا من ١٦٥٩ ريال.

هاتف سامسونج أي ١٢ بشريحتين يدعم شبكات الجيل الرابع ٤جي سعة ذاكرة الجوال ٦٤ جيجا بايت، رام ٤ جيجا. احصل عليه مقابل ٥٤٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال.

احصل على خصم بقيمة مائة وخمسون ريالاً عند طلب هاتف ألكاتيل 3 اكس الذكي سعة ذاكرة هذا الهاتف 128 جيجا بايت. يحتوي على رام 6 جيجا بايت يأتي بكاميرا رباعية خلفية وكاميرا سيلفي أمامية. اللآن متوفر مقابل 599 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال.

يقدم لك هايبر بنده عرض متميز على عجان أريتي مع خلاط معدني بقوة 550 واط. يحتوي على 10 سرعات وسعة الإناء 1.5 لتر مقابل 299 ريال فقط بدلاً من 769 ريال ليكون الخصم النقدي 470 ريال. اشتري قطاعة مولينكس لتقطيع الخضر بدقة عالية وفرمها مقابل 149 ريال بدلاً من 209 ريال.

بدلاً من 599 ريال احصل على قلاية تيفال بدون زيت لقلي الأطعمة بطريقة صحية آمنة بسعر 299 ريال. واستمتع بخصم نقدي ثلاثمائة ريال. سعة القلاية 4.2 لتر وتعمل باستخدام الكهرباء.

مايكروويف جيباس سعة 30 لتر بسعر 439 ريال بدلاً من 579 ريال وفر مبلغ 140 ريال عند شراء هذا المنتج. هايبر بنده احصل على صندوق براد كيب كولد سعة 5 لترات مقابل 40 ريال بدلاً من 60.25 ريال للحفاظ على المأكولات والمشروبات الباردة. كما أنه جيد في حفظ الأسماك والأطعمة المختلفة.

قدر ضغط ألومنيوم السيف سعة 7 لترات بسعر 105 ريال بدلاً من 135 ريال، وسعة 11 لتر بسعر 144 ريال بدلاً من 183 ريال.

ترمس لوك آند لوك بسعر 37 ريال بدلاً من 72.50 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على التجهيزات المنزلية في نهاية العام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على التجهيزات المنزلية في نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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