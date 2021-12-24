شوف عروض بنده رأس السنة خصومات و تخفيضات تصل ل 60 ٪ أقوي عروض السعودية

عروض بنده السعودية، أسواق بنده السعودية واحدة من أهم الشركات الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والشركات بنده عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء المملكة، و كل أسبوع تقوم الشركة بتقديم مجموعة متميزة جدًا من العروض على المنتجات الموجودة بها ونظرًا لأنها عروض جيدة ببغلية يسأل عنها جميع المواطنين، وإذا كنت عزيزي القارئ ممن يرغب في معرفة عروض هذا الأسبوع قم بمتابعة المقال إلى نهايته وسوف تجد مجموعة من العروض.

عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية نهاية 2021 تسوق الآن

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الموجودة بالسعودية موضوع يسأل عنه الجميع وهو حمود البراهيم ولد في الرياض سنة 1939م ويعتبر حمور البراهيم أول من قام بإدخال الوجبات السريعة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد عمل في الكثير من الوظائف التي وصل عددها حوالي 10 وبناءً على ذلك فإنه اكتسبت خبرة كبيرة في عالم المنتجات الغذائية والتجارة وقام بتأسيس شركة بنده وأصبح لها الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده من يوم الأربعاء الموافق 11 من جمادى الأول بتقديم مجموعة من العروض والخصومات على الكثير من المنتجات وسوف يظل هذا العرض ساري حتى سبوع، وإليكم بعض العروض:

1+2 زيت عباد الشمس هلا بسعر مميز داخل العرض فقط 31.90 ريال سعودي.

1+1 زيت زيتون بكر ممتاز بالفلفل هلا بسعر 18.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم علبة جبنة كريم قابلة للدهن من المراعي بسعر 17.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية فول مدمس حبة درجة اول لونا 2+3 بسعر 9.95 ريال سعودي.

علبة جبنه كيري مربعات بسعر 26.95 ريال سعودي.

1+1 شطة حارة رنا بسعر 9.95 ريال سعودي.

1+1 أكياس شاي ربيع المذاق الاصلي بسعر 19.95 ريال سعودي.

علبة شامبو هيد آند شولدرز بسعر 8.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية