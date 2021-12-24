شوف خصومات جرير الأسبوعية 30% خصم علي المشتريات في نهاية العام

خصومات جرير الأسبوعية، شركة جرير تكون من ضمن الشركات الرائدة في الأسواق، حيث أن هذه الشركة متخصصة في المجال الخاص لبيع كل متطلبات المدارس، وأيضًا احتياجات المكاتب، حيث يتواجد في مكتبة جرير جميع الألعاب الخاصة بالأطفال، ويتواجد في المكتبة كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية مع تواجد متطلبات البرامج والأثاث المكتبي، كما أن شركة جرير قد حصلت على السمعة الطيبة والرائعة بين كل الزبائن المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

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تكون مكتبة جرير من أكبر وأشهر المكاتب المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن عدد الفروع لدى شركة جرير تم وصوله إلى نحو تسعة وثلاثون فرع يتم تواجدهم في العديد من الأماكن في المملكة العربية السعودية، كذلك يعمل في مكتبة جرير حوالي ألف ومائتان عاملًا لكي يقوموا بتلبية كافة المتطلبات التي يريدها العملاء، حيث تم افتتاح الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير في سنة 1979 في محل حجمه كان صغيرًا للغاية بشارع المتنبي في الرياض.

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