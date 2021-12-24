نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية العام على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة كبرى تخفيضات العثيم المذهلة تحت شعار من الأخر يا بلاش لا تفوتها ALOthaim في المقال التالي

عروض العثيم تقدم كبرى تخفيضات وخصومات نهاية العام على الهواتف الذكية في جميع متاجرها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ينتظر الجميع بفارغ الصعب عروض وتنزيلات نهاية العام القوية والبحث عن أكثر الأماكن المميزة بأسعارها المخفضة على مختلف الأجهزة. لذلك نقدم لكم أفضل العروض الرائعة بأقل الخصومات من خلال متاجر العثيم لا تفوتها. أقوى عروض نهاية العام المذهلة من العثيم على الهواتف الذكية واكسسواراتها تقدم فروع العثيم أقوى تخفيضات نهاية العام على مختلف الأجهزة مثل الهواتف الذكية واكسسواراتها أو الأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار خيالية. احصل على هاتف سامسونج أي 12، يعمل الجهاز بنظام أندرويد، وشاشة مقاس 6.5 بوصة من الجيل الرابع. كما يحتوي على أربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+5+48 ميجا بكسل. أما الرامات فسعتها 4 جيجا بايت، بينما الذاكرة الداخلية حجمها 64 جيجا بايت، وبه بطارية بحجم 5000 مللي أمبير. فقط بسعر 585 ريال سعودي.

لعشاق هواتف أوبو نقدم لكم هاتف أوبو أي 15، بشاشة حجم 6.5 بوصة، وبطارية سعتها 4230 مللي أمبير. الهاتف من الجيل الرابع، وبذاكرة عشوائية مساحتها 3 جيجا بايت رام،بينما مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، وبه ثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+2+13 ميجا بكسل, فقط بسعر 435 ريال سعودي.

احصل على هاتف شاومي المميز بألوانه الرائعة، بشاشة حجمها 6.5 بوصة، وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير. الهاتف مزود بشبكة 4G، من الجيل الرابع، بثلاث كاميرات خلفية بدقة 13+2+2 ميجا بكسل. كما أنه يتميز بوجود رامات سعتها 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت. فقط بسعر 445 ريال سعودي. أسعار نهاية العام من العثيم من الأخر على الشاشات الإلكترونية واكسسواراتها شاشة امبكس سمارت، بشاشة مقاس 65 بوصة، بدقة وضوح عالية الجودة 4K، تلفزيون ذكي. كما أن الجهاز مدعم بخاصية الواي فاي، والأندرويد، ومدعم بمنفذ يو اس بي. فقط بسعر 1599 ريال سعودي.

رسيفر وافيليت ديجتال بدقة اتش دي، فقط بسعر 49 ريال سعودي.

احصل على مسرح منزلي من جيباس ترولي، بضمان لمدة عامين فقط بسعر 269 ريال سعودي. ALOthaim Offers تحت شعار من الأخر يا بلاش على الأجهزة المنزلية والكهربائية اشتري قدر ضغط السيف بسعة 15 لتر، وضمان لمدة ثلاثة أعوام، بسعر 119 ريال سعودي.

مقلاة بلاكستون مقاس 28 سم، فقط بسعر 29 ريال سعودي. محضر قهوة اسبريسو السيف، للحبة بسعر 269 ريال سعودي، وضمان لمدة سنتين.

لبرد الشتاء والشعور بالدفئ اشتري دفاية كوولين كهربائي مزودة بأربع شعلات، بضمان لمدة عامين. فقط بسعر 89 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض نهاية العام على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة كبرى تخفيضات العثيم المذهلة تحت شعار من الأخر يا بلاش لا تفوتها ALOthaim - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نهاية العام على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة كبرى تخفيضات العثيم المذهلة تحت شعار من الأخر يا بلاش لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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