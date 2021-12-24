نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأقوى على أبل آيفون XS وآيفون XS ماكس وخصم غير مسبوق على الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة العرض الأقوى على أبل آيفون XS وآيفون XS ماكس وخصم غير مسبوق على الأسعار، نقدم لكم اليوم جميع عروض الأسعار على نسختي أبل iphone اكس اس واكس اس ماكس، حيث تفاوتت أسعار هواتف أبل الذكية بين المتاجر خاصة في مهرجان الشتاء وموسم التخفيضات على الجوالات بالسعودية. وصل الخصم في بعض المتاجر إلى حوالي 35% من السعر الأصلي حيث يمكنك توفير مبلغ كبير قد يصل إلى ألف ربال، ولكن ينبغي عليك أولاً متابعة التخفيضات الحصرية والعروض الخاصة حتى تتمكن من الحصول على خصم مميز.

تخفيضات أبل آيفون XS وآيفون XS ماكس

يتوفر ضمن تخفيضات كارفور ماركت بليس جوال ابل أيفون XS ماكس بدون فيس تايم، سعة 64 جيجا بايت 4 جيجا رام باللون الذهبي مع تقنية الجيل الرابع 4G، وبلغ سعره 2999 ريال والتوصيل مجاناً خلال فترة تتراوح بين يوم إلى يومين. يتوفر الجوال كذلك بنفس المواصفات لدى متجر هناك، طريقة الدفع Visa, COD, MasterCard, mada وبلغ سعره 3499 ريال والتوصيل مجاني، التوصيل في مكة المكرمة أو مدينة جدة خلال يومين وباقي المناطق في السعودية خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع أيام.

يتوفر ضمن عروض نون على الجوالات آيفون XS ماكس مع فيس تايم باللون الفضي سعة 64 جيجا بايت 4 جيجا رام بتقنية الجيل الرابع 4G، السعر 3370 ريال والتوصيل مجاني مع ضمان 24 شهر، طريقة الدفع Visa, COD, MasterCard, Amex. كما يتوفر لدى اكسيوم تيليكوم باللون الذهبي سعة 64 جيجا بايت 4 جيجا رام مع تقنية الجيل الرابع 4G، السعر 3999 ريال والتوصيل مجاني أما طرق الدفع فهي Visa, COD, MasterCard, SwipeOnDelivery، يتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس أيام في الرياض، جده، الخبر والمدن الأخرى مع ضمان لمدة سنتين.

أفضل عروض الجوال بالسعودية

أما نسخة أبل أيفون XS فتتوفر لدى متجر هناك بسعر 2799 ريال والتوصيل مجاني، إمكانية التوصيل إلى جدة ومكة خلال يومين وباقي السعودية خلال فترة تتراوح بين خمس أيام إلى إسبوع. ويتوفر كذلك لدى نون باللون الرمادي بسعر 3099 ريال والتوصيل مجاني مع ضمان لمدة 24 شهر. كما يتوفر لدى اكسيوم تيليكوم بسعر 2627 ريال والتوصيل مجاني خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس أيام عمل.