شوف عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات تخفيضات نهاية العام

عروض مكتبة جرير المميزة بمناسبة قرب انتهاء العام تتميز بوجود تخفيضات كبيرة على الأجهزة الإلكترونية بأنواعها. تتنوع المنتجات المتاحة ضمن العروض ما بين ساعات ذكية من ماركات عالمية، وشاشات تلفاز متنوعة فضلا عن اكسسوارات الجوال والهواتف الذكية وآلاف المنتجات الأخرى التي تعرضها المكتبة في فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وعبر موقع جرير الإلكتروني كذلك. أيضا توجد تخفيضات كبيرة على أجهزة اللاب توب والتابلت ومنتجات شركة أبل العالمية.

عروض مكتبة جرير

تعرض جرير جهاز كمبيوتر محمول ديل xps 15, 9500 ١٥.٦ بوصة الجيل العاشر إنتل كور اي ٩ ١٠٨٨٥ اتش، انفيديا جي فورس جي تي اكس ١٦٥٠ تي اي سعة ٤ جيجا بايت، ١ تيرا بايت اس اس دي. وفر مبلغ ١٤٠٠ ريال واحصل عليه مقابل ١٢٥٩٩ ريال بدلا من ١٣٩٩٩ ريال.

احصل على جهاز ديل ايلين وير اكس ١٥ كمبيوتر محمول للألعاب ١٥.٦ بوصة الجيل الحادي عشر بخصم قدره ألف ريال حيث يعرض مقابل ١٣٩٩٩ ريال بدلا من ١٤٩٩٩ ريال.

شاومي مي تي في بي ١ دقة 4k الترا اتش دي. .ي ال اي دي تلفزيون ذكي 55 بوصة يعرض بسعر 1699 ريال بدلا من 2999 ريال سعودي. وبذلك تكون نسبة الخصم المتوفرة على هذا الجهاز 43% مبلغ التوفير 1300 ريال.

عروض جرير

جهاز اتش بي بافيليون x360 بسعر 4099 ريال بدلا من 4499 ريال.

جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام الجيل الخامس 5G احصل عليه مقابل ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعين ريالا بدلا من ستة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعين ريال سعودي.

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