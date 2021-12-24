شوف عروض اكسترا الأسبوعية

عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من الشركات التي تحتوي على عدة علامات تجارية رائدة بجميع أنحاء العالم، حيث أن هذه الشركة تقوم بتجهيز وتوفير كافة المنتجات والمستلزمات التي يتطلبها الأشخاص من ضمنها، كل الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وأجهزة الحاسوب مع هواتف المحمول، كما أنه من الممكن تواجد الكثير من المستحضرات الثانية منها، المستلزمات الخاصة بعناية الفرد مع الكثير من المنتجات الأخرى، حيث يتوافر مع كافة تلك المستلزمات ضمان لفترة كبيرة.

عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تعد شركة مساهمة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة حريصة لكي تقدم خصومات وعروض رائعة ومذهلة على الكثير من المستلزمات والمنتجات وذلك قد يتم حدوثه باستمرار، كما أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع للعديد من المستحضرات الأخرى ومن ضمنها، كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة مثلًا، كافة الأجهزة المنزلية مع جميع الأجهزة الكهربائية وغيرها، حيث أن هذه الشركة أصبحت تتضمن على نحو اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم في السعودية.

عروض شركة اكسترا السعودية

سعر الدفاية من النوع كولين 2400 تدفئة من الناحيتين مع مستوى درجات الحرارة 3 سريعة التدفئة باللون الأسود تكون 159 ريال سعودي. الدفاية المدورة من النوع كولين بها 6 شمعات 2000 واط مع ثلاثة مستويات لحرارة الجسم المصنوع من الفولاذ يكون بسعر 259 ريال سعودي. سعر الهاتف من النوع جالكسي أيه 6 بلس سعة 64 جيجا بايت يكون 1299 بدلًا من 1399 ريال سعودي. سعر هاتف آيفون إكس سعة 64 جيجا بايت يكون 3899 بدلًا من 4619 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية