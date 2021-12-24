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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من الشركات التي تحتوي على عدة علامات تجارية رائدة بجميع أنحاء العالم، حيث أن هذه الشركة تقوم بتجهيز وتوفير كافة المنتجات والمستلزمات التي يتطلبها الأشخاص من ضمنها، كل الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وأجهزة الحاسوب مع هواتف المحمول، كما أنه من الممكن تواجد الكثير من المستحضرات الثانية منها، المستلزمات الخاصة بعناية الفرد مع الكثير من المنتجات الأخرى، حيث يتوافر مع كافة تلك المستلزمات ضمان لفترة كبيرة.
عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تعد شركة مساهمة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة حريصة لكي تقدم خصومات وعروض رائعة ومذهلة على الكثير من المستلزمات والمنتجات وذلك قد يتم حدوثه باستمرار، كما أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع للعديد من المستحضرات الأخرى ومن ضمنها، كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة مثلًا، كافة الأجهزة المنزلية مع جميع الأجهزة الكهربائية وغيرها، حيث أن هذه الشركة أصبحت تتضمن على نحو اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم في السعودية.
عروض شركة اكسترا السعودية
- سعر الدفاية من النوع كولين 2400 تدفئة من الناحيتين مع مستوى درجات الحرارة 3 سريعة التدفئة باللون الأسود تكون 159 ريال سعودي.
- الدفاية المدورة من النوع كولين بها 6 شمعات 2000 واط مع ثلاثة مستويات لحرارة الجسم المصنوع من الفولاذ يكون بسعر 259 ريال سعودي.
- سعر الهاتف من النوع جالكسي أيه 6 بلس سعة 64 جيجا بايت يكون 1299 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- سعر هاتف آيفون إكس سعة 64 جيجا بايت يكون 3899 بدلًا من 4619 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الشهرية
- براد المياه من النوع كلاس برو الحار البارد يكون بسعر 299 بدلًا من 669 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع إل جي 18000 وحدة يقوم بتوزيع الهواء في أربعة نواحي يكون سعره 2499 بدلًا من 4099 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع بيكو تدعم خمسة برامج باللون الأبيض تكون بسعر 999 بدلًا من 1779 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 11 ذات الإصدار الحديث سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأصفر يكون بسعر 2899 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
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