شوف عروض العثيم مهرجان عروض نهاية العام وجوائز قيمة

عروض العثيم الأسبوعية تقدم مهرجان عروض وتخفيضات نهاية العام على مختلف إحتياجات ومستلزمات المنزل من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والبقالة والتموينية، وأيضاً عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية المختلفة، ومعظم هذه العروض تتمتع بنقاط اكتساب والتي من خلالها يتم إحتساب نقاط مجانية ورصيد مجاني ببطاقة إكتساب، بحيث يمكنكم إستخدامه لاحقاً للتسوق من خلال بطاقات إكتساب، هذا بالإضافة إلى العديد من البطاقات الأخرى التي تقدمها مجموعة أسواق عبد الله العثيم السعودية لعملائها المميزين لمشاركتهم في أعمال الخير مثل بطاقة سنابل الخير وغيرها، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل العروض لهذا الأسبوع كما يلي.

عروض العثيم مول

احصل على كيس من أرز جودان أبيض وزن 10 كيلو جرام مقابل 27.95 ريال بدلا من 36.75 ريال بفرق سعر 8.8 ريال.

كيس من أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي وزن عشرة كيلو جرام مقابل 38.95 ريال بدلا من 54 ريال.

مكرونة أبو فهد سمبليز وزن 2 كيلو جرام سعر الحبة 7.5 ريال بدلا من 11.50 ريال.

زيت فيكتو مطور طبخ وقلي عبوة سعة لتر ونصف سعر الحبة 12.5 ريال بدلا من 13.95 ريال.

اشتري زيت هالي دوار الشمس زجاجة بلاستيكية سعة خمس لترات مقابل 45.95 ريال بدلا من 48.5 ريال.

صابون يد بيوريلا الأصلي عبوة لتر سعر الحبة 9.95 ريال بدلا من 17.95 ريال. قيمة الخصم 8 ريالات.

كيس صابون كلينا بودرة نسيم الجبل وزن عشرة كيلو جرام مقابل 55.5 ريال بدلا من 68.5 ريال.

حفائض أطفال بيبي بروف وسط عبوة تحتوي على 68 حبة بسعر 35.95 ريال بدلا من 58.5 ريال.

أسواق العثيم

عبوة فواكه داري أفوكادو وزن 454 جرام بسعر 23.95 ريال بدلا من 27.95 ريال.

فيري بيري أو بلاك بيري محمد وزن 350 جرام سعر الحبة 12.95 ريال.

اشتري كيس بامية داري فاين مجمدة وزن 400 جرام مقابل 3.95 ريال بدلا من 5.25 ريال.

عروض العثيم اليوم

أيفون 11 سعة 128 جيجا بايت سعر الحبة 2449 ريال بدلا من 3399 ريال.

احصل على غلاية كليك أون ستيل سعر الحبة 29 ريال بدلا من 75 ريال.