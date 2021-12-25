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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الويك أند الجمعة والسبت من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة في المقال التالي
تعبر أسواق العثيم السعودي من أكبر الشركات في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية التي تسعي دئما بتقديم المزيد من أفضل الخدمات بجميع فروعها 183 فرعاً على المنتجات الغذائية المميزة والسلع التمونية كما عودت الجميع بعروض الويك أند التي تستمر لمدة يومين ابتداء من اليوم الجمعة 24 ديسمبر حتي غداً السبت 25 ديسمبر بمجلة مخلفته عن المجلة الأسبوعية وبأسعار حقاً مجنونة
عروض الويك أند الجمعة والسبت من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة
يتوافر بها خضروات وفواكه طازجة ملئية بقيمة غذائية عالية وأجهزة كهربائية متنوعة وهواتف محمولة والأكسسوارت الملحقة بها من أعلي الماركت التي يبحث عنها الجميع من خلال المواقع الالكترونيه أسواق العثيم توافرها لكم بأرخص الأسعار وأقوي التخفيضات ومتوفر أيضاً أواني مطبخية ومفروشات متنوعه متوفرة بجميع الفروع وحتي نفاذ الكمية.
أسعار مجنونة لمدة يومين من أسواق العثيم
- متوفر أحدث الهواتف المحمولة الجيل الرابع أيفون 11 سعة تخزين الذاكرة الداخلية 128 جيجا، أصدار 2020، متوفر بخصية التعرف على الوجه، مقام للرذاذ والماء والغبار سعر الحبة 2449.00 ريال سعودي بدلاً من 3399.00 ريال سعودي.
- لعشاق السماعات اللاسلكية متوفر ماركة أبل أيربودز، علبة شاحن لاسلكي، متوفرة باللون الأبيض، تقنية الأتصال واير ليس، متوفرة بالاتصال بلوتوث، سهلة التوصيل بجميع أجهزة أبل، سعر الحبة الواحدة 399.00 ريال سعودي بدلاُ من 829.00 ريال سعودي.
- فصل الشتاء يحتاج مشروبات ساخنة كثيرة لذا متوفر غلاية كيك أون ستايل سعر الحبة 29.00 ريال سعودي بدلاً من 75.00 ريال سعودي.
- متوفر قطاعة خضروات وفاكهه أوكارينا، 6 شفرات سعر الحبة 79.00 ريال سعودي بدلاً من 145.00 ريال سعودي.
- طقم 3 قطع مقلاه جي برو لتحضير أطيب الأكلات سعر الطقم 45.00 ريال سعودي بدلاً من 69.00 ريال سعودي.
- متاح خلاط ماركة كينود + 2 مطحنة سعر الحبة 129.00 ريال سعودي بدلاً من 185.00 ريال سعودي.
- حضري الأكلات بطريقة صحية وأشتري قدر كليك أون سعة 6 لتر سعر الحبة 179.00 ريال سعودي بدلاً من 269.00 ريال سعودي.
- بطانية فلنيل نفر مقاس 170×220 بسعر 41.95 ريال سعودي بدلا من 66.00 ريال سعودي.
- بطانية فلنيل نفر مقاس 220×240 بسعر 58.95 ريال سعودي بدلاً من 90.00 ريال سعودي.
- بطانية راشيل نفرين مقاس 200×220 وزن 3 كيلو بسعر 72.00 ريال سعودي.
- بطانية راشيل نفرين مقاس 220×240 وزن 6 كيلو بسعر 124.00 ريال سعودي.
- طقم كسرولا نيو لايف 8 قطع بسعر 199.00ريال سعودي بدلاً من 437.00 ريال سعودي.
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