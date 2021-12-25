شوف عروض بنده نهاية العام أقوى التخفيضات تصل إلى نصف السعر

عروض بنده الجديدة هذا الأسبوع يقدمها هايبر بنده لكافة المتسوقين الراغبين في شراء السلع المختلفة بأقل سعر. حيث يعد بنده أشهر أسواق الهايبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية وأحد أكثر أسواق البيع بالتجزئة تميزا. حيث تتنوع الأقسام الموجودة داخل فروع panda hypermarket ما بين الأدوات المنزلية والسلع الغذائية والإلكترونيات وغيرها. كما يتميز الهايبر بوجود المنتجات المحلية والمستوردة من كافة بقاع الأرض. ويعمل القائمين على المجموعة على متابعة كل جديد للوفاء باحتياجات العملاء. وفي شهر ديسمبر من كل عام تقدم المجموعة خصومات خاصة بمناسبة انتهاء السنة وبدء عام جديد.

عروض بنده

يقدم هايبر بنده خصم مميز على الهواتف الذكية حيث يعرض جوال تي سي ال 10 ال بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال. بخصم نقدي قدره مائة وخمسين ريال سعودي. سعة ذاكرة هذا الهاتف 256 جيجا ويدعم شبكات الجيل الرابع، ويحتوي على رام 6 جيجا بايت. يحتوي على كاميرا رباعية خلفية 48+8+2+2 mp بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية 16 mp.

جوال تي سي إل 20 سعة ذاكرته 256 جيجا بايت، 6 جيجا بايت رام بكاميرا خلفية ثلاثية 48+8+2mp, وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل. يدعم شبكات الجيل الخامس، احصل عليه مقابل 849 ريال بدلا من 1199 ريال ووفر مبلغ ثلاثمائة وخمسين ريالا.

هاتف شاومي ريدمي 9 سي سعة 64 جيجا بايت بسعر 479 ريال بدلا من 499 ريال.

عرض على جوال شاومي ريدمي 9 أي بخصم قدره عشرين ريال سعودي. احصل عليه مقابل 379 ريال بدلا من 399 ريال.

احصل على خصم مائة وخمسين ريالا عند اقتناء هاتف شاومي ريدمي نوت 10 إس. حيث يعرض مقابل 799 ريال بدلا من 949 ريال.

اشتري جوال شاومي ريدمي 10 مقابل 549 ريال بدلا من 599 ريال. ووفر مبلغ خمسين ريال سعودي، سعة ذاكرة الهاتف 64 جيجا بايت، 4 جيجا بايت رام. يدعم شبكات الجيل الرابع.

احصل على جوال فيفو واي 53 اس مقابل 949 ريال بدلا من 1149 ريال بخصم نقدي مائتي ريال. سعة الهاتف 128 جيجا ويحتوي على رام 8 جيجا بايت.

هايبر بنده