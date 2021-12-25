شوف عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية لنهاية العام

لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، مازال مستمر في العروض ولا تجعلها تفوتك ويتميز أيضاً لولو هايبر ماركت بالجودة العالية والممتازة لكل المنتجات والسلع المتواجده بداخلة وأيضاً يتميز بوجود له العديد من الفروع داخل المملكة والعديد من الدول العربية وهذا يسهل على العميل سهولة وسرعة شراء كل ما يحتاج إلية بأسرع وقت وأقل جهد بالإضافة الي توافر به كل ما هو ضروري واساس لكل منزل.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية :

يشمل العرض جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل عملاءه وخصومات ممتازة وتوفير يصل الي 50٪، وكل الأقسام كالمنتجات الغذائية اللحوم والدواجن والالبان والجبن والخضروات والفاكهة وقسم الأجهزة الكهربائية وقسم الملابس والعناية الشخصية والعناية بالبشرة والشعر وغيرهم من المنتجات.

العرض الأسبوعي داخل لولو هايبر ماركت:

يتواجد بداخل العرض في قسم اللحوم عرض على لحم مفروم بلدي طازج وعالي الجودة، واللحم البقري المحلي بالعظم، ولحم ضان هندي مقطع، و في قسم الأسماك أيضا يتواجد خصم على السمك البوري، وروبيان وردي مطبوخ، وعروض بقسم الفاكهة على التفاح الاصفر، والبرتقال بسرة، وعروض بقسم الخضروات على البصل والبطاطس والكوسة ومنتجات النظافة أيضاً يوجد عرض على جميع المنتجات من بينها اوكسي سائل غسيل الأطباق، وبوش صابون يد، واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض لولو على السلع الغذائية:

تفاح أصفر طازج، لاغنى عنه لكثرة الفائدة الغذائية المتوفرة به، السعر للكيلو داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

برتقال بسرة يجب الكثرة من تناوله مفيد جداً ويقوي المناعة في فصل الشتاء للحماية من نزلات البرد المتكررة، السعر للكيلو داخل العرض 3.95 ريال سعودي.

كوسة لطهي اشهي الأطباق والأصناف على سفرة الغداء، السعر للكيلو داخل العرض 4.50 ريال سعودي.

البطاطس لا غني عنها بجانب أي نوع من الأكلات وفي أي وقت، البطاطس السعر للكيلو داخل العرض 5.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد التنمية 1200×10 السعر قبل العرض 155 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 104.95 ريال سعودي.

تاج محل أرز بسمتي سيلا 10 كج والخصم علية يصل ل50٪، السعر قبل العرض 79.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 48.95 ريال سعودي.

بيض أبيض طازج الغدير 30 حبة السعر قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 8.95 ريال سعودي.

لولو عيش توست أبيض وسط للإستمتاع بفطور سريع ومذاق مختلف، السعر قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.

اوراك دجاج طازجة وعالية الجودة من لولو هايبرالخصم عليها يصل ل45٪ السعر قبل العرض 44.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بلدي فائق الجودة وطازج مضمون 100٪،السعر قبل العرض 129.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 99.95 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت علي المنظفات: