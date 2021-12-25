مسحة واحدة من معجون الأسنان سر تنظيف الكوتشي الأبيض الخاص بأطفالك

إن معجون الأسنان سر تنظيف الكوتشي حيث أن الكوتشي الأبيض هو الحذاء الأساسي في كل منزل، فالجميع يقوم بشرائه ليعطيه مظهر جذاب وكذلك راحة أثناء الحركة، لذلك يظهر الحذاء أثناء اتساخه بمظهر غير لائق، لذلك عليكم اتباع طريقة ما للتخلص من الأوساخ واللون الأصفر، حيث تتواجد عدة طرق مختلفة ولكن يلزم اختيار شيء مناسب، وفي موضوعنا سنتعرف على طريقة تنظيف مثالية وهي تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون يمكنكم متابعتنا للتعرف على كل ذلك.

معجون الأسنان سر تنظيف الكوتشي

تعتبر أوساخ الكوتشي الأبيض من أكثر المشاكل التي تواجه العديد وتسبب لهم الضيق، كما لا يجدون الطريقة المناسبة لإزالتها والتعامل، ولكن هناك طرق مختلفة يمكن استخدامها في التخلص من كل ذلك وهي تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون، وتأتي هكذا:

نضع معجون الأسنان على الفرشاة.

نضعها على البقعة المتسخة للتخلص منها.

نفرك بها لمدة خمسة دقائق متواصلة ومن ثم استخدام قطعة قماش مبللة بعد ذلك.

طريقة البيكنج بودر مع النشا

هناك عدة طرق أخرى يمكن استخدامها في التخلص من الأوساخ والاصفرار على كوتشي الأبيض والتي منها البيكنج بودر والنشا، ويمكن استخدامها بهذا الشكل:

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من النسا.

نصف كوب من صودا الخبز.

يتم خلط جميع المكونات معا في وعاء للحصول على خليط مناسب.

نضع المكون في بخاخ الماء ثم وضعه على البقعة للتخلص منها لمدة خمسة دقائق ثم إزالتها بقطعة قماش قطنية.

طريقة الخل الأبيض مع صودا الخبز

يلزم البدء في إزالة كافة الأوساخ باستمرار قبل أن تتعلق بالكوتشي مدى الحياة، وتأتي طريقة أخرى وهي الخل الأبيض مع صودا الخبز، وتأتي الطريقة بهذا الشكل: