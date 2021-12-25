شوف أقوى عروض أسواق العثيم السعودية اليوم وخصومات كبرى على جميع السلع

حرصت أسواق العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي منها ما هو غذائي من خضروات وفواكه طازجة بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف والاجهزة المنزلية فمن خلال هذا المقال سيتم التعرف على المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل أسواق العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

تعددت المنتجات التي توفر العرض عليها من قبل العثيم التي من بينها كلًا من التالي” مشروب حليب مارس 350 مل بالإضافة إلى جبنة قريش المصرية 250 جم، فيحتوي العرض أيضًا على ستاربكس دبل شوت بدون سكر مضاف 200 مل بالإضافة إلى الصافي لبنة تركية 180جم كما يحتوي أيضًا على كلًا من كيري جولد جبنة شيدر بيضاء 250 جم مع الصافي لبن عيران 1.5 لتر مع بوك لبنة قابلة للدهن 180جم بالإضافة إلى فيولايف جبنة نباتية بنكهة الموزاريلا 250 جم مع ستاربكس فرابوتشينو كوكيز وكريم 250 مل، ويحتوي أيضًا على تاي كوكو مشروب جوز الهند بالسمسم 1 لتر”.

خصومات العثيم السعودية

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من” فيجين همبرغر السبانخ 160 جم مع ألبرو حلوى الصويا بنكهة الفانيلا 125جم × 4 حبات بالإضافة إلى تاي كوكو مشروبات جوز الهند والأرز 1 لتر مع نستله مبيض قهوة طبيعي بليس حليب اللوز 473 مل، يشمل العرض أيضًا على كلًا من بريزيدن لبنة تركية 275جم مع نادك لبن طازج قليل الدسم 180 مل بالإضافة إلى بريزدنت جبن تشيدر برجر 200 جم.

تخفيضات العثيم في شهر ديسمبر

مع نهاية كل أسبوع حرصت على العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات من أجل مساعدة الجميع في الحصول على كل ما يرغبون فيه من منتجات التي من بينها كلًا من” فيجين همبرغر السبانخ 160 جم بالإضافة إلى ألبرو حلوى الصويا بنكهة الفانيلا 125جم × 4 حبات بالإضافة إلى أيضًا تاي كوكو مشروبات جوز الهند والأرز 1 لتر، يشمل العرض أيضًا على نستله مبيض قهوة طبيعي بليس حليب اللوز 473 مل بالإضافة إلى بريزيدن لبنة تركية 275جم، وغيرهم الكثير من المنتجات فيمكنكم في أي وقت التوجه إلي العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه.